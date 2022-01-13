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Диалог с США и НАТО по безопасности не прекращается, заявили в МИД
Диалог с США и НАТО по безопасности не прекращается, заявили в МИД - РИА Новости, 13.01.2022
Диалог с США и НАТО по безопасности не прекращается, заявили в МИД
Диалог с США и НАТО по предложениям безопасности не прекращается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:13
2022-01-13T14:13
2022-01-13T14:36
россия
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сша
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совет россия-нато
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Диалог с США и НАТО по предложениям безопасности не прекращается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Он отметил, что диалог Москвы и Вашингтона не прекращается, идет на разных уровнях и по разным линиям.
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РИА Новости
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россия, в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато
14:13 13.01.2022 (обновлено: 14:36 13.01.2022)
Диалог с США и НАТО по безопасности не прекращается, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: диалог с США и НАТО по предложениям безопасности не прекращается