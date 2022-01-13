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Житель Кирова попытался украсть детали с кислородного оборудования
Житель Кирова попытался украсть детали с кислородного оборудования - РИА Новости, 13.01.2022
Житель Кирова попытался украсть детали с кислородного оборудования
Житель Кирова задержан при попытке похитить детали с кислородного оборудования в ковидном госпитале, бесперебойная подача кислорода пациентам не нарушена,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:19
2022-01-13T16:19
происшествия
кировская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Кирова задержан при попытке похитить детали с кислородного оборудования в ковидном госпитале, бесперебойная подача кислорода пациентам не нарушена, сообщает региональное управление Росгвардии.Тринадцатого января около часа ночи на территории ковидного обсерватора на проспекте Строителей в Кирове персонал заметил постороннего. Дежурный врач увидел мужчину, который пытался похитить медные детали с компрессорной установки, подающей кислород к аппаратам искусственной вентиляции легких."Медики незамедлительно позвонили на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Дежурный пульта направил экипаж Росгвардии на место происшествия. На территории обсерватора был выявлен ранее судимый 45-летний местный житель. Неподалеку в сугробе были обнаружены пассатижи и отвертка, предположительно принадлежащие задержанному", - говорится в сообщении.На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы полиции и специалисты по работе с кислородным оборудованием. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским."Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, благодаря оперативным действиям Росгвардии, в кратчайшие сроки были приняты меры, которые помогли избежать приостановления работы оборудования, обеспечивающего бесперебойную подачу кислорода пациентам инфекционного госпиталя. В настоящее время учреждение продолжает работу в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211123/trubki-1760270888.html
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происшествия, кировская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), киров
16:19 13.01.2022
 
Житель Кирова попытался украсть детали с кислородного оборудования

Житель Кирова попытался украсть детали с кислородного оборудования для больных COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник Росгвардии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Кирова задержан при попытке похитить детали с кислородного оборудования в ковидном госпитале, бесперебойная подача кислорода пациентам не нарушена, сообщает региональное управление Росгвардии.
Тринадцатого января около часа ночи на территории ковидного обсерватора на проспекте Строителей в Кирове персонал заметил постороннего. Дежурный врач увидел мужчину, который пытался похитить медные детали с компрессорной установки, подающей кислород к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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"Медики незамедлительно позвонили на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Дежурный пульта направил экипаж Росгвардии на место происшествия. На территории обсерватора был выявлен ранее судимый 45-летний местный житель. Неподалеку в сугробе были обнаружены пассатижи и отвертка, предположительно принадлежащие задержанному", - говорится в сообщении.
На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы полиции и специалисты по работе с кислородным оборудованием. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским.
"Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, благодаря оперативным действиям Росгвардии, в кратчайшие сроки были приняты меры, которые помогли избежать приостановления работы оборудования, обеспечивающего бесперебойную подачу кислорода пациентам инфекционного госпиталя. В настоящее время учреждение продолжает работу в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.
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