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Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата
Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата - РИА Новости, 13.01.2022
Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата
Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве предпринимателя в Ковернинском районе, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:15
2022-01-13T18:27
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве предпринимателя в Ковернинском районе, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что погибший также был муниципальном депутатом."Тринадцатого января судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая и молекулярно-генетическая.По версии следствия, вечером 11 января в рабочем поселке Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с 59-летним депутатом выстрелил в него из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Раненый смог добраться до районной больницы и сообщить, кто в него стрелял, и в тот же вечер скончался.Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а 39-летний подозреваемый на следующий после ЧП день был задержан в Советском районе Нижнего Новгорода.Как установили следователи СК, предполагаемый убийца и убитый были подчиненным и начальником. Погибший занимался бизнесом в области лесозаготовок и производства строительных материалов. Мотив преступления выясняется.
https://ria.ru/20220112/sk-1767471073.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия
18:15 13.01.2022 (обновлено: 18:27 13.01.2022)
 
Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата

Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата в Ковернинском районе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве предпринимателя в Ковернинском районе, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что погибший также был муниципальном депутатом.
Депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской област Валентин Арсентьевич Розин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 12:09
Нижегородский депутат перед смертью назвал имя убийцы
"Тринадцатого января судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая и молекулярно-генетическая.
По версии следствия, вечером 11 января в рабочем поселке Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с 59-летним депутатом выстрелил в него из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Раненый смог добраться до районной больницы и сообщить, кто в него стрелял, и в тот же вечер скончался.
Задержание подозреваемого в убийстве нижегородского депутата. Кадры МВД РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 17:10
Появилось видео задержания предполагаемого убийцы нижегородского депутата
Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а 39-летний подозреваемый на следующий после ЧП день был задержан в Советском районе Нижнего Новгорода.
Как установили следователи СК, предполагаемый убийца и убитый были подчиненным и начальником. Погибший занимался бизнесом в области лесозаготовок и производства строительных материалов. Мотив преступления выясняется.
 
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкРоссия
 
 
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