https://ria.ru/20220113/deputat-1767724186.html

Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата

Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата - РИА Новости, 13.01.2022

Суд арестовал мужчину, застрелившего нижегородского депутата

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве предпринимателя в Ковернинском районе, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:15

2022-01-13T18:15

2022-01-13T18:27

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве предпринимателя в Ковернинском районе, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что погибший также был муниципальном депутатом."Тринадцатого января судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая и молекулярно-генетическая.По версии следствия, вечером 11 января в рабочем поселке Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с 59-летним депутатом выстрелил в него из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Раненый смог добраться до районной больницы и сообщить, кто в него стрелял, и в тот же вечер скончался.Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а 39-летний подозреваемый на следующий после ЧП день был задержан в Советском районе Нижнего Новгорода.Как установили следователи СК, предполагаемый убийца и убитый были подчиненным и начальником. Погибший занимался бизнесом в области лесозаготовок и производства строительных материалов. Мотив преступления выясняется.

https://ria.ru/20220112/sk-1767471073.html

https://ria.ru/20220112/deputat-1767529818.html

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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия