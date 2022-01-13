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Распространение коронавируса
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"Омикрон" или "дельтакрон"? Иммунолог дал прогноз ситуации с COVID-19
Иммунолог дал прогноз распространения "омикрона" и "дельтакрона" в России - РИА Новости, 13.01.2022
"Омикрон" или "дельтакрон"? Иммунолог дал прогноз ситуации с COVID-19
Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, стоит ли... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:15
2022-01-13T02:15
распространение коронавируса
общество
сша
азия
москва
николай крючков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, стоит ли россиянам опасаться "дельтакрона", если этот вариант коронавируса существует.Вероятность возникновения такого гибрида, как "дельтакрон", о котором сообщили кипрские ученые, невысока, отметил собеседник радио.По словам иммунолога, существование "дельтакрона" еще не доказано. Не исключено, что это "открытие" — всего лишь результат ошибки, допущенной исследователями."По "дельтакрону" пока непонятно, существует он или нет. У самих же греческих и кипрских специалистов есть вопросы к секвенированию, кто-то из них даже высказался, что была техническая ошибка при секвенировании", — уточнил Крючков.В случае, если подобный гибрид действительно образовался, его появления в России опасаться не стоит, считает он.Подавляющее большинство новых случаев заражения россиян коронавирусной инфекцией, в первую очередь жителей Москвы и Санкт-Петербурга, будет связано с распространением омикрон-штамма, продолжил он.""Омикрон" уже давно в России, уже идет распространение внутри популяции. В Москве, в Санкт-Петербурге подавляющее большинство новых случаев уже должно быть вызвано "омикроном", если мы верим тому, что происходит в Европе, в Америке и в Азии. Скорее всего, другие города-миллионники тоже "подтянутся"", — полагает Крючков.В ближайшие недели исследования российских ученых подтвердят это предположение, уверен он."Сейчас, когда новогодние праздники закончились, исследования интенсифицируются, и в ближайшие неделю-две мы узнаем, что львиная доля всех новых заражений коронавирусом — "омикроновские"", — сказал иммунолог.Распространение омикрон-штамма может привести к более серьезным последствиям, чем та волна заболеваемости, которую вызвал вариант коронавируса "дельта", добавил он.Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации.
https://ria.ru/20220110/voz-1767246756.html
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общество, сша, азия, москва, николай крючков, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:15 13.01.2022
 
Иммунолог дал прогноз распространения "омикрона" и "дельтакрона" в России

Иммунолог Крючков: маловероятно, что дельтакрон-штамм коронавируса действительно появился

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, стоит ли россиянам опасаться "дельтакрона", если этот вариант коронавируса существует.
Вероятность возникновения такого гибрида, как "дельтакрон", о котором сообщили кипрские ученые, невысока, отметил собеседник радио.
"Гибрид мог образоваться, но вероятность появления таких гибридов невысока. Для того, чтобы они образовывались, нужно сочетание целого ряда условий", — пояснил он.
По словам иммунолога, существование "дельтакрона" еще не доказано. Не исключено, что это "открытие" — всего лишь результат ошибки, допущенной исследователями.
"По "дельтакрону" пока непонятно, существует он или нет. У самих же греческих и кипрских специалистов есть вопросы к секвенированию, кто-то из них даже высказался, что была техническая ошибка при секвенировании", — уточнил Крючков.
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В случае, если подобный гибрид действительно образовался, его появления в России опасаться не стоит, считает он.
"Даже если появляется такой гибрид, он с высокой долей вероятности не будет иметь никаких эволюционных преимуществ над тем же "омикроном", а раз так, никуда особо распространяться не будет, и эволюционную гонку с "омикроном" не начнет. Если это будет так, в Россию он не придет", — заверил иммунолог.
Подавляющее большинство новых случаев заражения россиян коронавирусной инфекцией, в первую очередь жителей Москвы и Санкт-Петербурга, будет связано с распространением омикрон-штамма, продолжил он.
""Омикрон" уже давно в России, уже идет распространение внутри популяции. В Москве, в Санкт-Петербурге подавляющее большинство новых случаев уже должно быть вызвано "омикроном", если мы верим тому, что происходит в Европе, в Америке и в Азии. Скорее всего, другие города-миллионники тоже "подтянутся"", — полагает Крючков.
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В ближайшие недели исследования российских ученых подтвердят это предположение, уверен он.
"Сейчас, когда новогодние праздники закончились, исследования интенсифицируются, и в ближайшие неделю-две мы узнаем, что львиная доля всех новых заражений коронавирусом — "омикроновские"", — сказал иммунолог.
Распространение омикрон-штамма может привести к более серьезным последствиям, чем та волна заболеваемости, которую вызвал вариант коронавируса "дельта", добавил он.
""Омикрон" — гораздо более заразная линия, чем "дельта", менее патогенная на индивидуальном уровне, но на популяционном уровне может быть более тяжелой, чем "дельта". Думаю, что волна для России будет не менее тяжелая, чем "дельта", а, скорее всего, даже более тяжелая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжелой по смертности", — предупредил Крючков.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации.
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