https://ria.ru/20220113/deltakron-1767585722.html

"Омикрон" или "дельтакрон"? Иммунолог дал прогноз ситуации с COVID-19

Иммунолог дал прогноз распространения "омикрона" и "дельтакрона" в России - РИА Новости, 13.01.2022

"Омикрон" или "дельтакрон"? Иммунолог дал прогноз ситуации с COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, стоит ли... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T02:15

2022-01-13T02:15

2022-01-13T02:15

распространение коронавируса

общество

сша

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москва

николай крючков

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, стоит ли россиянам опасаться "дельтакрона", если этот вариант коронавируса существует.Вероятность возникновения такого гибрида, как "дельтакрон", о котором сообщили кипрские ученые, невысока, отметил собеседник радио.По словам иммунолога, существование "дельтакрона" еще не доказано. Не исключено, что это "открытие" — всего лишь результат ошибки, допущенной исследователями."По "дельтакрону" пока непонятно, существует он или нет. У самих же греческих и кипрских специалистов есть вопросы к секвенированию, кто-то из них даже высказался, что была техническая ошибка при секвенировании", — уточнил Крючков.В случае, если подобный гибрид действительно образовался, его появления в России опасаться не стоит, считает он.Подавляющее большинство новых случаев заражения россиян коронавирусной инфекцией, в первую очередь жителей Москвы и Санкт-Петербурга, будет связано с распространением омикрон-штамма, продолжил он.""Омикрон" уже давно в России, уже идет распространение внутри популяции. В Москве, в Санкт-Петербурге подавляющее большинство новых случаев уже должно быть вызвано "омикроном", если мы верим тому, что происходит в Европе, в Америке и в Азии. Скорее всего, другие города-миллионники тоже "подтянутся"", — полагает Крючков.В ближайшие недели исследования российских ученых подтвердят это предположение, уверен он."Сейчас, когда новогодние праздники закончились, исследования интенсифицируются, и в ближайшие неделю-две мы узнаем, что львиная доля всех новых заражений коронавирусом — "омикроновские"", — сказал иммунолог.Распространение омикрон-штамма может привести к более серьезным последствиям, чем та волна заболеваемости, которую вызвал вариант коронавируса "дельта", добавил он.Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации.

https://ria.ru/20220110/voz-1767246756.html

https://ria.ru/20220110/deltakron-1767142838.html

https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

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общество, сша, азия, москва, николай крючков, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса