https://ria.ru/20220113/deeskalatsiya-1767742035.html

Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности

Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности - РИА Новости, 13.01.2022

Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности

Важно, чтобы диалог РФ с США и НАТО привел к деэскалации напряженности и позволил избежать эскалации, которая стала бы катастрофой для Европы, заявил... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:41

2022-01-13T19:41

2022-01-13T20:02

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нато

брюссель

совет россия-нато

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Важно, чтобы диалог РФ с США и НАТО привел к деэскалации напряженности и позволил избежать эскалации, которая стала бы катастрофой для Европы, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряженности и позволил избежать конфронтации, которая станет катастрофой для Европы и для всего мира... Мы видели риторику, эскалацию в недавнем прошлом. Нам необходимо создать условия для мира и стабильности в Европе", - сказал Гутерреш отвечая на просьбу прокомментировать итоги переговоров между Россией, США и НАТО.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html

сша

европа

женева (город)

брюссель

россия

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