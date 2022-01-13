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Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности
Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности - РИА Новости, 13.01.2022
Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности
Важно, чтобы диалог РФ с США и НАТО привел к деэскалации напряженности и позволил избежать эскалации, которая стала бы катастрофой для Европы, заявил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:41
2022-01-13T20:02
в мире
сша
оон
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женева (город)
нато
брюссель
совет россия-нато
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Важно, чтобы диалог РФ с США и НАТО привел к деэскалации напряженности и позволил избежать эскалации, которая стала бы катастрофой для Европы, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряженности и позволил избежать конфронтации, которая станет катастрофой для Европы и для всего мира... Мы видели риторику, эскалацию в недавнем прошлом. Нам необходимо создать условия для мира и стабильности в Европе", - сказал Гутерреш отвечая на просьбу прокомментировать итоги переговоров между Россией, США и НАТО.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html
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в мире, сша, оон, европа, женева (город), нато, брюссель, совет россия-нато, антониу гутерреш, россия
19:41 13.01.2022 (обновлено: 20:02 13.01.2022)
 
Генсек ООН призвал Россию, США и НАТО к деэскалации напряженности

Генсек ООН Гутерреш: важно, чтобы диалог России с США и НАТО привел к деэскалации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Важно, чтобы диалог РФ с США и НАТО привел к деэскалации напряженности и позволил избежать эскалации, которая стала бы катастрофой для Европы, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряженности и позволил избежать конфронтации, которая станет катастрофой для Европы и для всего мира... Мы видели риторику, эскалацию в недавнем прошлом. Нам необходимо создать условия для мира и стабильности в Европе", - сказал Гутерреш отвечая на просьбу прокомментировать итоги переговоров между Россией, США и НАТО.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
14:26
Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО
 
В миреСШАООНЕвропаЖенева (город)НАТОБрюссельСовет Россия-НАТОАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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