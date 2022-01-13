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В Кремле прокомментировали призывы НАТО к деэскалации
В Кремле прокомментировали призывы НАТО к деэскалации - РИА Новости, 13.01.2022
В Кремле прокомментировали призывы НАТО к деэскалации
Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:53
2022-01-13T12:53
в мире
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы слышим заявления НАТО, о том, что НАТО будет расширяться дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию, Швецию. Мы слышим заявления НАТО некоторых стран, которые требуют увеличить количества контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые Прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? То есть, если НАТО хочет диктовать нам как и куда перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории - Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это тоже очень принципиальный момент", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков, нато, россия
12:53 13.01.2022
 
В Кремле прокомментировали призывы НАТО к деэскалации

Песков: НАТО хочет диктовать, куда России перемещать войска на своей территории

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы слышим заявления НАТО, о том, что НАТО будет расширяться дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию, Швецию. Мы слышим заявления НАТО некоторых стран, которые требуют увеличить количества контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые Прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? То есть, если НАТО хочет диктовать нам как и куда перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории - Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это тоже очень принципиальный момент", - сказал Песков.
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