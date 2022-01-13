https://ria.ru/20220113/davlenie-1767595491.html
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву - РИА Новости, 13.01.2022
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
Москва в давлении США на Россию усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах, заявил посол в США Анатолий... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:49
2022-01-13T07:49
2022-01-13T08:43
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва в давлении США на Россию усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах, заявил посол в США Анатолий Антонов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
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в мире, сша, москва, анатолий антонов, вашингтон, россия
07:49 13.01.2022 (обновлено: 08:43 13.01.2022)
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
Посол Антонов указал на попытки политиков в США надавить на Россию на фоне переговоров