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Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву - РИА Новости, 13.01.2022
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
Москва в давлении США на Россию усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах, заявил посол в США Анатолий... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:49
2022-01-13T08:43
в мире
сша
москва
анатолий антонов
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва в давлении США на Россию усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах, заявил посол в США Анатолий Антонов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
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в мире, сша, москва, анатолий антонов, вашингтон, россия
07:49 13.01.2022 (обновлено: 08:43 13.01.2022)
 
Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву

Посол Антонов указал на попытки политиков в США надавить на Россию на фоне переговоров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Москва в давлении США на Россию усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах, заявил посол в США Анатолий Антонов.

"Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров", — говорится в заявлении Антонова.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
07:17
Россию не запугать "калечащими" санкциями США, заявил Антонов
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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