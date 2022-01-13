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Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США
Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США - РИА Новости, 13.01.2022
Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США
Визит президента Ирана Ибрахима Раиси по приглашению президента Владимира Путина свидетельствует о серьезной решимости двух стран продолжать реализацию... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:45
2022-01-13T15:45
иран
владимир путин
россия
ибрахим раиси
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Визит президента Ирана Ибрахима Раиси по приглашению президента Владимира Путина свидетельствует о серьезной решимости двух стран продолжать реализацию достигнутых договоренностей о дальнейшем расширении политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана, считает заместитель руководителя Гостелерадио Исламской Республики Иран по международным делам Али Фахим Данеш.В статье, опубликованной на интернет-портале Jam Jam Daily, известный эксперт в области международного права и СМИ выделяет ряд важных направлений совместной деятельности России и Ирана, среди которых борьба с терроризмом и ИГИЛ* в Сирии и "адскими санкциями" США против Москвы и Тегерана, а также "сдерживание Вашингтона для снижения американской гегемонии в мире".По словам Данеша, "фундаментом будущего взаимодействия России и Ирана также является культура", и важная роль при укреплении сотрудничества в данной сфере отводится СМИ. В развитии культурных связей между двумя странами публикации объективных материалов о современном, правдивом и реальном облике России и Ирана играют одну из ключевых ролей и демонстрируют ряд общих черт государств, которые так далеки друг от друга на первый взгляд, отметил Данеш. Эксперт также подчеркнул, что подписание нового 20-летнего документа об ирано-российских отношениях сулит хорошее будущее двустороннему сотрудничеству, основанном на интересах обеих сторон.12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке возможности визита президента Ирана Раиси в Россию.* Террористическая организация, запрещенная в России
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96
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353
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353
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иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси
15:45 13.01.2022
 

Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Визит президента Ирана Ибрахима Раиси по приглашению президента Владимира Путина свидетельствует о серьезной решимости двух стран продолжать реализацию достигнутых договоренностей о дальнейшем расширении политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана, считает заместитель руководителя Гостелерадио Исламской Республики Иран по международным делам Али Фахим Данеш.
В статье, опубликованной на интернет-портале Jam Jam Daily, известный эксперт в области международного права и СМИ выделяет ряд важных направлений совместной деятельности России и Ирана, среди которых борьба с терроризмом и ИГИЛ* в Сирии и "адскими санкциями" США против Москвы и Тегерана, а также "сдерживание Вашингтона для снижения американской гегемонии в мире".
По словам Данеша, "фундаментом будущего взаимодействия России и Ирана также является культура", и важная роль при укреплении сотрудничества в данной сфере отводится СМИ. В развитии культурных связей между двумя странами публикации объективных материалов о современном, правдивом и реальном облике России и Ирана играют одну из ключевых ролей и демонстрируют ряд общих черт государств, которые так далеки друг от друга на первый взгляд, отметил Данеш. Эксперт также подчеркнул, что подписание нового 20-летнего документа об ирано-российских отношениях сулит хорошее будущее двустороннему сотрудничеству, основанном на интересах обеих сторон.
12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке возможности визита президента Ирана Раиси в Россию.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ИранВладимир ПутинРоссияИбрахим Раиси
 
 
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