https://ria.ru/20220113/danesh-1767687638.html

Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США

Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США - РИА Новости, 13.01.2022

Иранский эксперт: сотрудничество Москвы и Тегерана сдерживает США

Визит президента Ирана Ибрахима Раиси по приглашению президента Владимира Путина свидетельствует о серьезной решимости двух стран продолжать реализацию... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:45

2022-01-13T15:45

2022-01-13T15:45

иран

владимир путин

россия

ибрахим раиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1767687638.jpg?1642077928

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Визит президента Ирана Ибрахима Раиси по приглашению президента Владимира Путина свидетельствует о серьезной решимости двух стран продолжать реализацию достигнутых договоренностей о дальнейшем расширении политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана, считает заместитель руководителя Гостелерадио Исламской Республики Иран по международным делам Али Фахим Данеш.В статье, опубликованной на интернет-портале Jam Jam Daily, известный эксперт в области международного права и СМИ выделяет ряд важных направлений совместной деятельности России и Ирана, среди которых борьба с терроризмом и ИГИЛ* в Сирии и "адскими санкциями" США против Москвы и Тегерана, а также "сдерживание Вашингтона для снижения американской гегемонии в мире".По словам Данеша, "фундаментом будущего взаимодействия России и Ирана также является культура", и важная роль при укреплении сотрудничества в данной сфере отводится СМИ. В развитии культурных связей между двумя странами публикации объективных материалов о современном, правдивом и реальном облике России и Ирана играют одну из ключевых ролей и демонстрируют ряд общих черт государств, которые так далеки друг от друга на первый взгляд, отметил Данеш. Эксперт также подчеркнул, что подписание нового 20-летнего документа об ирано-российских отношениях сулит хорошее будущее двустороннему сотрудничеству, основанном на интересах обеих сторон.12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке возможности визита президента Ирана Раиси в Россию.* Террористическая организация, запрещенная в России

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси