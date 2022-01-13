Чубайс призвал использовать экспортный потенциал угля до последней тонны
Чубайс: российский уголь нужно продавать при любой удобной ситуации на рынке
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЭкскаватор загружает автомобиль BELAZ на "Виноградовском" разрезе в Кемеровской области
Экскаватор загружает автомобиль BELAZ на "Виноградовском" разрезе в Кемеровской области
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские производители угля должны продавать уголь при любой удобной ситуации на мировом рынке, но учитывать, что в условиях перехода человечества на чистые источники энергии, потребление угля в долгосрочной перспективе будет сокращаться, сказал специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в четверг.
"Закрывать ли уголь?... Конечно же нет. Мировой рынок угля существует и будет существовать еще десятилетия… Это самый тяжелый вид человеческой деятельности. Все, что можно выбрать на экспорт, надо выбрать до последней тонны", - сказал Чубайс.
Он отметил, что Россия должна продавать уголь при благоприятной мировой конъюнктуре. Однако, в долгосрочной перспективе не будет роста объемов потребления угля.
По мнению Чубайса, принятая в России стратегия развития энергетической отрасли - ошибочна. Президент РФ уже распорядился пересмотреть ее и продлить до 2050 года.