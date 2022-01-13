https://ria.ru/20220113/chubays-1767658747.html

Чубайс призвал использовать экспортный потенциал угля до последней тонны

Чубайс призвал использовать экспортный потенциал угля до последней тонны - РИА Новости, 13.01.2022

Чубайс призвал использовать экспортный потенциал угля до последней тонны

Российские производители угля должны продавать уголь при любой удобной ситуации на мировом рынке, но учитывать, что в условиях перехода человечества на чистые... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:50

2022-01-13T13:50

2022-01-13T13:50

экономика

анатолий чубайс

гайдаровский форум

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские производители угля должны продавать уголь при любой удобной ситуации на мировом рынке, но учитывать, что в условиях перехода человечества на чистые источники энергии, потребление угля в долгосрочной перспективе будет сокращаться, сказал специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в четверг.Он отметил, что Россия должна продавать уголь при благоприятной мировой конъюнктуре. Однако, в долгосрочной перспективе не будет роста объемов потребления угля.По мнению Чубайса, принятая в России стратегия развития энергетической отрасли - ошибочна. Президент РФ уже распорядился пересмотреть ее и продлить до 2050 года.

https://ria.ru/20220113/chubays-1767652924.html

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экономика, анатолий чубайс, гайдаровский форум, россия