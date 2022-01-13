Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/chubays-1767652924.html
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс - РИА Новости, 13.01.2022
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс
Владимир Путин обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:26
2022-01-13T14:20
экономика
технологии
анатолий чубайс
владимир путин
гайдаровский форум
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:31:2724:1563_1920x0_80_0_0_da25e6c75d40844e47f2d41b3ac85646.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием, заявил на Гайдаровском форуме специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.Он напомнил, что сейчас мир совершает энергетический переход: от старых, невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ), которые привели к повышенной концентрации СО2 в атмосфере, к чистым (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).По его словам, тут возможны две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы."Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. "умная стратегия". — Прим. ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год", — сказал Чубайс.Он пояснил, что smart strategy предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании существующих преимуществ. По мнению Чубайса, если бы был выбран "тупой" путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик лидеров.О том, что Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году, Путин объявил на саммите G20 в конце октября. При этом не исключается, что при благоприятных обстоятельствах, среди которых — снятие санкционного давления, переход может завершиться и раньше этого срока.
https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767634629.html
https://ria.ru/20220113/inflyatsiya-1767610578.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:0:2518:1888_1920x0_80_0_0_cf6428dbd4cb8552e94f143183d88a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, анатолий чубайс, владимир путин, гайдаровский форум, россия
13:26 13.01.2022 (обновлено: 14:20 13.01.2022)
 
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс

Чубайс: Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием, заявил на Гайдаровском форуме специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
Он напомнил, что сейчас мир совершает энергетический переход: от старых, невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ), которые привели к повышенной концентрации СО2 в атмосфере, к чистым (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
12:19
Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин
По его словам, тут возможны две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы.
"Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. "умная стратегия". — Прим. ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год", — сказал Чубайс.
Он пояснил, что smart strategy предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании существующих преимуществ. По мнению Чубайса, если бы был выбран "тупой" путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик лидеров.
О том, что Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году, Путин объявил на саммите G20 в конце октября. При этом не исключается, что при благоприятных обстоятельствах, среди которых — снятие санкционного давления, переход может завершиться и раньше этого срока.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
10:26
Мишустин рассказал о мерах по замедлению темпов инфляции в России
 
ЭкономикаТехнологииАнатолий ЧубайсВладимир ПутинГайдаровский форумРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов