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Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс - РИА Новости, 13.01.2022
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс
Владимир Путин обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:26
2022-01-13T13:26
2022-01-13T14:20
экономика
технологии
анатолий чубайс
владимир путин
гайдаровский форум
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием, заявил на Гайдаровском форуме специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.Он напомнил, что сейчас мир совершает энергетический переход: от старых, невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ), которые привели к повышенной концентрации СО2 в атмосфере, к чистым (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).По его словам, тут возможны две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы."Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. "умная стратегия". — Прим. ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год", — сказал Чубайс.Он пояснил, что smart strategy предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании существующих преимуществ. По мнению Чубайса, если бы был выбран "тупой" путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик лидеров.О том, что Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году, Путин объявил на саммите G20 в конце октября. При этом не исключается, что при благоприятных обстоятельствах, среди которых — снятие санкционного давления, переход может завершиться и раньше этого срока.
https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767634629.html
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экономика, технологии, анатолий чубайс, владимир путин, гайдаровский форум, россия
13:26 13.01.2022 (обновлено: 14:20 13.01.2022)
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс
Чубайс: Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин
обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием, заявил на Гайдаровском форуме специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс
.
Он напомнил, что сейчас мир совершает энергетический переход: от старых, невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ), которые привели к повышенной концентрации СО2 в атмосфере, к чистым (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).
По его словам, тут возможны две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы.
"Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. "умная стратегия". — Прим. ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год", — сказал Чубайс.
Он пояснил, что smart strategy предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании существующих преимуществ. По мнению Чубайса, если бы был выбран "тупой" путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик лидеров.
О том, что Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году, Путин объявил на саммите G20 в конце октября. При этом не исключается, что при благоприятных обстоятельствах, среди которых — снятие санкционного давления, переход может завершиться и раньше этого срока.