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Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата"
Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата" - РИА Новости, 13.01.2022
Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата"
Франция, Германия и Украины выступают за возобновление переговоров в "нормандском формате", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:10
2022-01-13T20:10
в мире
украина
германия
франция
дмитрий козак
мид франции‎
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Франция, Германия и Украины выступают за возобновление переговоров в "нормандском формате", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Что касается ситуация на Украине, все констатируют, что есть единственный формат для дискуссий – это "нормандский формат", - сказал Ле Дриан журналистам в Бресте, где проходит неформальный саммит глав МИД ЕС.Французский министр напомнил, что несколько дней назад состоялись встречи дипломатических советников Франции и ФРГ в Москве и Киеве. "Условия созданы для того, чтобы мы могли обратиться к "нормандскому формату", и я надеюсь, что это удастся. Во всяком случае это желание министра (иностранных дел) ФРГ, которого я видел сегодня утром. Это также мое желание, желание президента (Франции Эммануэля) Макрона, канцлера (ФРГ Олафа) Шольца и президента (Украины Владимира) Зеленского, который сделал заявление по этому поводу. Сильным сигналом будет возобновление переговоров ", - отметил Ле Дриан.Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером и Бонном."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220112/donbass-1767484790.html
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в мире, украина, германия, франция, дмитрий козак, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер
20:10 13.01.2022
 
Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата"

МИД Франции: Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Франция, Германия и Украины выступают за возобновление переговоров в "нормандском формате", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Что касается ситуация на Украине, все констатируют, что есть единственный формат для дискуссий – это "нормандский формат", - сказал Ле Дриан журналистам в Бресте, где проходит неформальный саммит глав МИД ЕС.
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Вчера, 13:21
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу
Французский министр напомнил, что несколько дней назад состоялись встречи дипломатических советников Франции и ФРГ в Москве и Киеве. "Условия созданы для того, чтобы мы могли обратиться к "нормандскому формату", и я надеюсь, что это удастся. Во всяком случае это желание министра (иностранных дел) ФРГ, которого я видел сегодня утром. Это также мое желание, желание президента (Франции Эммануэля) Макрона, канцлера (ФРГ Олафа) Шольца и президента (Украины Владимира) Зеленского, который сделал заявление по этому поводу. Сильным сигналом будет возобновление переговоров ", - отметил Ле Дриан.
Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером и Бонном.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
18:51
Украинский академик пристыдил "переименовавших" Россию чиновников
 
В миреУкраинаГерманияФранцияДмитрий КозакМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЙенс Плетнер
 
 
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