Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата"
МИД Франции: Париж, Берлин и Киев выступили за возобновление "нормандского формата"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Франция, Германия и Украины выступают за возобновление переговоров в "нормандском формате", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Что касается ситуация на Украине, все констатируют, что есть единственный формат для дискуссий – это "нормандский формат", - сказал Ле Дриан журналистам в Бресте, где проходит неформальный саммит глав МИД ЕС.
Французский министр напомнил, что несколько дней назад состоялись встречи дипломатических советников Франции и ФРГ в Москве и Киеве. "Условия созданы для того, чтобы мы могли обратиться к "нормандскому формату", и я надеюсь, что это удастся. Во всяком случае это желание министра (иностранных дел) ФРГ, которого я видел сегодня утром. Это также мое желание, желание президента (Франции Эммануэля) Макрона, канцлера (ФРГ Олафа) Шольца и президента (Украины Владимира) Зеленского, который сделал заявление по этому поводу. Сильным сигналом будет возобновление переговоров ", - отметил Ле Дриан.
Шестого января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. В понедельник состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером и Бонном.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.