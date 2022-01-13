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В Чехии прокомментировали переговоры Совета Россия — НАТО
В Чехии прокомментировали переговоры Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 13.01.2022
В Чехии прокомментировали переговоры Совета Россия — НАТО
Чехия заинтересована в мирных и корректных отношениях с Россией, заявила глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя переговоры Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:32
2022-01-13T18:32
в мире
киев
чехия
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
россия
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ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Чехия заинтересована в мирных и корректных отношениях с Россией, заявила глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя переговоры Совета Россия-НАТО.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Я верю, что дипломатические переговоры поведут к деэскалации нынешней ситуации на границах Украины. Мы хотим мирные и корректные отношения с Россией", - сказала Чернохова, которую цитирует сайт оборонного ведомства республики.Вместе с тем, по словам Черноховой, союзники по НАТО должны быть готовы ко всем вариантам развития событий.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, чехия, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия
18:32 13.01.2022
 
В Чехии прокомментировали переговоры Совета Россия — НАТО

Глава Минобороны Чехии Чернохова: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Чехия заинтересована в мирных и корректных отношениях с Россией, заявила глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя переговоры Совета Россия-НАТО.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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"Я верю, что дипломатические переговоры поведут к деэскалации нынешней ситуации на границах Украины. Мы хотим мирные и корректные отношения с Россией", - сказала Чернохова, которую цитирует сайт оборонного ведомства республики.
Вместе с тем, по словам Черноховой, союзники по НАТО должны быть готовы ко всем вариантам развития событий.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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