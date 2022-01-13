https://ria.ru/20220113/chekhiya-1767702984.html

Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, заявили в МИД

Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, заявили в МИД - РИА Новости, 13.01.2022

Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, заявили в МИД

Россия согласна с главой МИД Чехии в необходимости выводить отношения двух стран из тупика, но Москва посмотрит, как Прага будет воплощать свои заявления в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:48

2022-01-13T16:48

2022-01-13T16:48

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александр грушко

мид чехии

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россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия согласна с главой МИД Чехии в необходимости выводить отношения двух стран из тупика, но Москва посмотрит, как Прага будет воплощать свои заявления в жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет искать варианты разморозить отношения с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии.По ее словам, Россия никогда не стремилась разрывать отношения с Чехией и не была инициатором провокаций, которые свели отношения почти к нулю.Как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, Чехия знает, что нужно сделать, чтобы ее исключили из российского списка недружественных стран.Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/estoniya-1767185780.html

https://ria.ru/20220113/predlozheniya-1767674329.html

чехия

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россия

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в мире, чехия, москва, александр грушко, мид чехии, мария захарова, россия