Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, заявили в МИД
Захарова: Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, посмотрим на шаги Праги
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия согласна с главой МИД Чехии в необходимости выводить отношения двух стран из тупика, но Москва посмотрит, как Прага будет воплощать свои заявления в жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет искать варианты разморозить отношения с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии.
"Мы согласны с тем, что отношения необходимо выводить из тупика. Это 100%. И мы в принципе к этому готовы. Однако, что касается выработки позитивной повестки, посмотрим, как заявления нового главы МИД Чехии будет воплощаться в жизнь чешской стороной. Ход за Прагой", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Россия никогда не стремилась разрывать отношения с Чехией и не была инициатором провокаций, которые свели отношения почти к нулю.
Как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, Чехия знает, что нужно сделать, чтобы ее исключили из российского списка недружественных стран.
Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.