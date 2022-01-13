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После 22 часов дебатов о вотуме доверия парламент Чехии взял перерыв
После 22 часов дебатов о вотуме доверия парламент Чехии взял перерыв - РИА Новости, 13.01.2022
После 22 часов дебатов о вотуме доверия парламент Чехии взял перерыв
Депутаты чешского парламента после 22-часовых дебатов о вынесении вотума доверия новому правительству премьера Петра Фиалы взяли перерыв до 18.00 четверга... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:00
2022-01-13T12:54
в мире
чехия
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ПРАГА, 13 янв — РИА Новости. Депутаты чешского парламента после 22-часовых дебатов о вынесении вотума доверия новому правительству премьера Петра Фиалы взяли перерыв до 18.00 четверга (20.00 мск), сообщила спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова."Согласно договоренности лидеров всех парламентских фракций, объявляю о перерыве в нашем обсуждении до 18.00 четверга 13 января", — сказала спикер".Заседание парламента транслировало Чешское ТВ.Парламентские выборы 8-9 октября 2021 года выиграла коалиция "Вместе", состоящая из трех праволиберальных партий и движений, которая опередила менее чем на 1% правящее движение ANO премьера Андрея Бабиша. В результате последующих переговоров коалиция "Вместе" объединила свои силы с занявшей на выборах третье место еще одной праволиберальной коалицией, в состав которой входили Пиратская партия и движение "Независимые и старосты". В результате объединения сил либералы получили в парламенте большинство в 108 мест из 200 и выдвинули на пост премьера лидера коалиции "Вместе" и главу Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиалу.
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в мире, чехия
10:00 13.01.2022 (обновлено: 12:54 13.01.2022)
 
После 22 часов дебатов о вотуме доверия парламент Чехии взял перерыв

После 22 часов дебатов о вотуме доверия парламент Чехии взял перерыв до вечера

© AFP 2021 / Michal CizekЗаседание парламента Чехии, на котором рассматривается вопрос о вынесении вотума доверия новому правительству премьера Петра Фиалы. 12 января 2022
Заседание парламента Чехии, на котором рассматривается вопрос о вынесении вотума доверия новому правительству премьера Петра Фиалы. 12 января 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Michal Cizek
Заседание парламента Чехии, на котором рассматривается вопрос о вынесении вотума доверия новому правительству премьера Петра Фиалы. 12 января 2022
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ПРАГА, 13 янв — РИА Новости. Депутаты чешского парламента после 22-часовых дебатов о вынесении вотума доверия новому правительству премьера Петра Фиалы взяли перерыв до 18.00 четверга (20.00 мск), сообщила спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова.
"Согласно договоренности лидеров всех парламентских фракций, объявляю о перерыве в нашем обсуждении до 18.00 четверга 13 января", — сказала спикер".
Заседание парламента транслировало Чешское ТВ.
Парламентские выборы 8-9 октября 2021 года выиграла коалиция "Вместе", состоящая из трех праволиберальных партий и движений, которая опередила менее чем на 1% правящее движение ANO премьера Андрея Бабиша. В результате последующих переговоров коалиция "Вместе" объединила свои силы с занявшей на выборах третье место еще одной праволиберальной коалицией, в состав которой входили Пиратская партия и движение "Независимые и старосты". В результате объединения сил либералы получили в парламенте большинство в 108 мест из 200 и выдвинули на пост премьера лидера коалиции "Вместе" и главу Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиалу.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступает на заседании парламента - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 23:02
Чешский премьер случайно выругался во время заседания
 
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