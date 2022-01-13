https://ria.ru/20220113/byudzhet-1767608792.html
Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин
Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.01.2022
Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин
Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:18
2022-01-13T10:18
2022-01-13T10:18
экономика
антон силуанов
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В декабре глава Минфина Антон Силуанов говорил журналистам, что бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с профицитом в пределах 0,5% ВВП."Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. Бюджет выполнен с профицитом", - сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.По словам премьера, российская экономика восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий. "Уже во втором квартале (2021 года - ред.) наш ВВП достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта", - отметил премьер.Глава кабмина подчеркнул, что во многом эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента. В их числе он назвал поддержку семей с детьми, льготные кредиты и программы стимулирования занятости для бизнеса."Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20211230/byudzhet-1766127539.html
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экономика, антон силуанов, михаил мишустин, россия
Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин
Премьер-министр Мишустин заявил, что бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Бюджет РФ
по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
В декабре глава Минфина Антон Силуанов
говорил журналистам, что бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с профицитом в пределах 0,5% ВВП.
"Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. Бюджет выполнен с профицитом", - сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.
По словам премьера, российская экономика восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий. "Уже во втором квартале (2021 года - ред.) наш ВВП достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта", - отметил премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что во многом эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента. В их числе он назвал поддержку семей с детьми, льготные кредиты и программы стимулирования занятости для бизнеса.
"Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований", - сообщил Мишустин.