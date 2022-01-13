https://ria.ru/20220113/byudzhet-1767608792.html

Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин

Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.01.2022

Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин

Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:18

2022-01-13T10:18

2022-01-13T10:18

экономика

антон силуанов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В декабре глава Минфина Антон Силуанов говорил журналистам, что бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с профицитом в пределах 0,5% ВВП."Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. Бюджет выполнен с профицитом", - сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.По словам премьера, российская экономика восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий. "Уже во втором квартале (2021 года - ред.) наш ВВП достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта", - отметил премьер.Глава кабмина подчеркнул, что во многом эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента. В их числе он назвал поддержку семей с детьми, льготные кредиты и программы стимулирования занятости для бизнеса."Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований", - сообщил Мишустин.

https://ria.ru/20211230/byudzhet-1766127539.html

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экономика, антон силуанов, михаил мишустин, россия