https://ria.ru/20220113/bozon-1767681998.html

Физики объяснили малую массу бозона Хиггса существованием мультивселенной

Физики объяснили малую массу бозона Хиггса существованием мультивселенной - РИА Новости, 13.01.2022

Физики объяснили малую массу бозона Хиггса существованием мультивселенной

Физики из Франции и Швейцарии предложили альтернативную модель формирования Вселенной, объясняющую сразу несколько несоответствий Стандартной модели физики... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:24

2022-01-13T15:24

2022-01-13T17:32

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Физики из Франции и Швейцарии предложили альтернативную модель формирования Вселенной, объясняющую сразу несколько несоответствий Стандартной модели физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.Результаты экспериментов, которые проводят ученые, подтвердили верность основных положений Стандартной модели физики элементарных частиц. Эта модель точно описывает большую часть взаимодействий фундаментальных частиц нашей Вселенной, но есть у нее и явные пробелы. В частности, в ней отсутствуют частицы темной материи, она не позволяет объяснить ускоряющееся расширение Вселенной, а масса бозона Хиггса, предсказанная этой моделью, как минимум втрое больше, чем полученная в экспериментах.Для объяснения последнего несоответствия физики Раффаэле Тито Д'Аньоло из французского Университета Париж-Сакле и Даниэле Терези из ЦЕРНа предложили альтернативную модель, основанную на гипотезе мультивселенной.Эта гипотеза предполагает, что в то время, когда образовалась наша Вселенная, существовало множество других параллельных вселенных. Распределение бозонов Хиггса между разными вселенными и их регионами было неоднородным: одни области содержали тяжелые бозоны, а другие — более легкие.Заложив такие начальные условия в свою модель, исследователи увидели, что по мере своего развития регионы мультивселенной с тяжелым бозоном Хиггса быстро становились нестабильными и разрушались за очень короткий промежуток времени — около 10−5 секунды.Такой сценарий, известный в космологии как Большое сжатие или Большой хлопок (Big Crunch), предполагает, что в какой-то момент под действием темной энергии расширение вселенной сменяется резким сжатием и вселенная коллапсирует, схлопываясь в сингулярность. В итоге, по мнению исследователей, осталась одна наша Вселенная, содержащая очень легкий бозон Хиггса.Кроме того, анализируя свою модель, авторы обнаружили еще один фактор, который предотвратил сжатие нашей Вселенной, — симметричное сильное взаимодействие — фундаментальная сила природы, возникающая между субатомными частицами материи и антиматерии. Таким образом, считают ученые, их модель позволяет объяснить еще одно фундаментальное противоречие Стандартной модели: нарушения СР-симметрии — симметрии взаимодействия между частицами и античастицами.Исследователи надеются, что их гипотеза получит подтверждение в будущих экспериментах по взаимодействию андронов с частицами темной материи.

https://ria.ru/20220112/puzyr-1767541944.html

https://ria.ru/20210831/zvezdy-1747834094.html

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швейцария, франция, космос - риа наука, бозон хиггса, физика, вселенная