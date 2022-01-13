Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске

"За это время здесь была проведена большая работа по котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский госпиталь очень большой, в нем будет 28 направлений лечения. Он строится по президентскому проекту, и наша задача – в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь, ничего нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступают, работают опытные строители", - приводятся в сообщении слова Воробьева.