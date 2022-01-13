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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220113/bolnitsa-1767699608.html
Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске
Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске - РИА Новости, 13.01.2022
Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства областной детской больницы в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:56
2022-01-13T16:56
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства областной детской больницы в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.Строительство лечебного учреждения началось в июне 2021 года.Больница будет ежегодно принимать более 15 тысяч детей. Медучреждение рассчитано на 420 мест и 300 посещений в смену. На крыше здания построят вертолётную площадку. По проекту срок завершения работ - в конце 2024 года, но строители рассчитывают сделать это раньше, отметили в пресс-службе.
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общество, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев
16:56 13.01.2022
 

Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на территории строительства многопрофильной детской областной больницы в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на территории строительства многопрофильной детской областной больницы в Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства областной детской больницы в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство лечебного учреждения началось в июне 2021 года.
"За это время здесь была проведена большая работа по котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский госпиталь очень большой, в нем будет 28 направлений лечения. Он строится по президентскому проекту, и наша задача – в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь, ничего нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступают, работают опытные строители", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Больница будет ежегодно принимать более 15 тысяч детей. Медучреждение рассчитано на 420 мест и 300 посещений в смену. На крыше здания построят вертолётную площадку. По проекту срок завершения работ - в конце 2024 года, но строители рассчитывают сделать это раньше, отметили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей Воробьев
 
 
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