Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на территории строительства многопрофильной детской областной больницы в Красногорске
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства областной детской больницы в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство лечебного учреждения началось в июне 2021 года.
"За это время здесь была проведена большая работа по котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский госпиталь очень большой, в нем будет 28 направлений лечения. Он строится по президентскому проекту, и наша задача – в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь, ничего нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступают, работают опытные строители", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Больница будет ежегодно принимать более 15 тысяч детей. Медучреждение рассчитано на 420 мест и 300 посещений в смену. На крыше здания построят вертолётную площадку. По проекту срок завершения работ - в конце 2024 года, но строители рассчитывают сделать это раньше, отметили в пресс-службе.
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