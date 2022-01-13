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Названа коварна болезнь-хамелеон, которую нельзя вылечить таблетками
Мясников предупредил о болезни-хамелеоне, которая не лечится таблетками - РИА Новости, 13.01.2022
Названа коварна болезнь-хамелеон, которую нельзя вылечить таблетками
Синдром тазовой боли часто путают с циститом, однако этот недуг не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:03
2022-01-13T14:03
2022-01-13T14:03
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Синдром тазовой боли часто путают с циститом, однако этот недуг не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Причина заболевания связана с "перенастраиванием" рецепторов, которые, по словам эксперта, становятся гиперчувствительными.В этом случае Мясников рекомендует заниматься тазовой гимнастикой и тренироваться сдерживать позывы к мочеиспусканию."Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар", – заключил он.Ранее исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK рассказали, что повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии.
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РИА Новости
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общество, александр мясников (врач)
Мясников предупредил о болезни-хамелеоне, которая не лечится таблетками
Врач Мясников: похожий симптомами на цистит синдром тазовой боли не лечится антибиотиками
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Синдром тазовой боли часто путают с циститом, однако этот недуг не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли", – пояснил медик.
Причина заболевания связана с "перенастраиванием" рецепторов, которые, по словам эксперта, становятся гиперчувствительными.
В этом случае Мясников рекомендует заниматься тазовой гимнастикой и тренироваться сдерживать позывы к мочеиспусканию.
"Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар", – заключил он.
Ранее исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK рассказали, что повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии.