https://ria.ru/20220113/bolezn-1767661407.html

Названа коварна болезнь-хамелеон, которую нельзя вылечить таблетками

Мясников предупредил о болезни-хамелеоне, которая не лечится таблетками - РИА Новости, 13.01.2022

Названа коварна болезнь-хамелеон, которую нельзя вылечить таблетками

Синдром тазовой боли часто путают с циститом, однако этот недуг не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:03

2022-01-13T14:03

2022-01-13T14:03

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Синдром тазовой боли часто путают с циститом, однако этот недуг не поддается медикаментозному лечению. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Причина заболевания связана с "перенастраиванием" рецепторов, которые, по словам эксперта, становятся гиперчувствительными.В этом случае Мясников рекомендует заниматься тазовой гимнастикой и тренироваться сдерживать позывы к мочеиспусканию."Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар", – заключил он.Ранее исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK рассказали, что повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии.

https://ria.ru/20220108/simptom-1766918108.html

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общество, александр мясников (врач)