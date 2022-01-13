Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/birzha-1767734874.html
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг - РИА Новости, 13.01.2022
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг
Российский рынок акций рухнул по итогам основных торгов четверга на 4,05% на фоне обострения геополитических рисков и негативной динамики мировых площадок,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:02
2022-01-13T19:14
экономика
московская биржа
brent
ртс
российский фондовый рынок
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_d9bf879f677d7c74774549bb9cf199c0.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский рынок акций рухнул по итогам основных торгов четверга на 4,05% на фоне обострения геополитических рисков и негативной динамики мировых площадок, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии четверга обвалился на 4,05%, до 3674,73 пункта, а долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Величина дневного падения оказалась максимальной за несколько месяцев.Рынок нефти теряет 0,7% до 84,1 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также в основном падают. Ужесточение переговорной риторики между Россией и Западом повышает геополитические риски.
https://ria.ru/20220113/gaz-1767734470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_9b3c8ee4670001944982056712904ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, brent, ртс, российский фондовый рынок, россия
19:02 13.01.2022 (обновлено: 19:14 13.01.2022)
 
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг

Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% по итогам основных торгов четверга

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский рынок акций рухнул по итогам основных торгов четверга на 4,05% на фоне обострения геополитических рисков и негативной динамики мировых площадок, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии четверга обвалился на 4,05%, до 3674,73 пункта, а долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Величина дневного падения оказалась максимальной за несколько месяцев.
Рынок нефти теряет 0,7% до 84,1 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также в основном падают. Ужесточение переговорной риторики между Россией и Западом повышает геополитические риски.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
18:58
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров
 
ЭкономикаМосковская биржаBrentРТСроссийский фондовый рынокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов