https://ria.ru/20220113/birzha-1767734874.html
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг - РИА Новости, 13.01.2022
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг
Российский рынок акций рухнул по итогам основных торгов четверга на 4,05% на фоне обострения геополитических рисков и негативной динамики мировых площадок,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:02
2022-01-13T19:02
2022-01-13T19:14
экономика
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brent
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российский фондовый рынок
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский рынок акций рухнул по итогам основных торгов четверга на 4,05% на фоне обострения геополитических рисков и негативной динамики мировых площадок, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии четверга обвалился на 4,05%, до 3674,73 пункта, а долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Величина дневного падения оказалась максимальной за несколько месяцев.Рынок нефти теряет 0,7% до 84,1 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также в основном падают. Ужесточение переговорной риторики между Россией и Западом повышает геополитические риски.
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экономика, московская биржа, brent, ртс, российский фондовый рынок, россия
19:02 13.01.2022 (обновлено: 19:14 13.01.2022)
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% в четверг
Российский фондовый рынок рухнул на 4,05% по итогам основных торгов четверга