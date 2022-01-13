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Россия ждала иной реакции на предложения по безопасности, заявил Лукашевич
Россия ждала иной реакции на предложения по безопасности, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022
Россия ждала иной реакции на предложения по безопасности, заявил Лукашевич
Россия ожидала более существенной реакции по своим предложениям по гарантиям безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:29
2022-01-13T17:38
безопасность
александр лукашевич
обсе
россия
в мире
сша
москва
нато
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Россия ожидала более существенной реакции по своим предложениям по гарантиям безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."(Реакция) разочаровывает, потому что мы ожидали очень существенной реакции, всесторонних дискуссий. У наших коллег было достаточно времени, чтобы всесторонне изучить основные положения наших предложений. По крайней мере, мы ожидали более существенную, инклюзивную реакцию", - сказал Лукашевич после специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/nato-1767710422.html
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безопасность, александр лукашевич, обсе, россия, в мире, сша, москва, нато
17:29 13.01.2022 (обновлено: 17:38 13.01.2022)
 
Россия ждала иной реакции на предложения по безопасности, заявил Лукашевич

Постпред Лукашевич: Россия ждала более существенной реакции на предложения по безопасности

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Россия ожидала более существенной реакции по своим предложениям по гарантиям безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"(Реакция) разочаровывает, потому что мы ожидали очень существенной реакции, всесторонних дискуссий. У наших коллег было достаточно времени, чтобы всесторонне изучить основные положения наших предложений. По крайней мере, мы ожидали более существенную, инклюзивную реакцию", - сказал Лукашевич после специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ. 13 января 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
17:23
Лукашевич рассказал об угрозе НАТО для российской безопасности
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Флаги на здании в Вене, где прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
17:11
Россия четко изложила суть предложений по безопасности, заявил Лукашевич
 
БезопасностьАлександр ЛукашевичОБСЕРоссияВ миреСШАМоскваНАТО
 
 
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