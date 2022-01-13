https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767688471.html

Председатель ОБСЕ призвал оживить диалог о безопасности в Европе

Председатель ОБСЕ призвал оживить диалог о безопасности в Европе - РИА Новости, 13.01.2022

Председатель ОБСЕ призвал оживить диалог о безопасности в Европе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал оживить диалог о безопасности в рамках организации, назвав ее наиболее подходящей площадкой... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:49

2022-01-13T15:49

2022-01-13T15:49

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал оживить диалог о безопасности в рамках организации, назвав ее наиболее подходящей площадкой для нахождения компромисса и снятия напряженности в регионе."У меня нет сомнений, что ОБСЕ - лучшая площадка для обсуждения этой проблемы (безопасности в Европе)… Я считаю, что вся напряженность в регионе ОБСЕ является результатом различного понимания европейской безопасности (странами-членами)", - заявил он на пресс-конференции в Вене, говоря, в частности, о ситуации вокруг Украины.По его словам, у 57 стран-членов ОБСЕ может быть свое понимание безопасности в Европе. "Это абсолютно очевидно. Проблема же в том, как найти общий знаменатель этих 57 представлений. И если этот общий знаменатель достаточно он устойчивый, то мы можем строить на нем общее сотрудничество будущем. Не делая этого, не имеет смысла даже предполагать, что мы можем достигнуть устойчивого консенсуса. Это причина, по которой я призвал страны-участницы начать такие дебаты", - добавил Рау.

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767677630.html

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в мире, украина, вена, европа, мид польши, обсе