https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767677899.html

Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене

Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене

Переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:08

2022-01-13T15:08

2022-01-13T15:08

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сергей лавров

совет россия-нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/predlozheniya-1767674329.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, сергей лавров, совет россия-нато, россия