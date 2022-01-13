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Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене
Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене
Переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:08
2022-01-13T15:08
2022-01-13T15:08
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, европа, сергей лавров, совет россия-нато, россия
Лавров: переговоры по безопасности выявили противостояние на мировой арене
Лавров: переговоры по безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене