Лукашевич назвал предложения России по безопасности попыткой договориться
Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал инициативы России по безопасности попыткой договориться
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Российские предложения о гарантиях безопасности не являются меню, из которого можно выбирать, ставят целью определить, за какие линии нельзя переступать, и договориться о подходах, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Наши инициативы - это не меню, из которого можно выбирать удобные элементы. Они носят пакетный характер. В основу положен одобренный всеми лидерами государств Евро-Атлантики и Евразии принцип неделимости безопасности, который должен быть в конце концов затвержден в юридически обязывающей форме. Такая постановка вопроса назрела в условиях, когда наши партнеры систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, что нивелировало все ранее предпринятые попытки российской стороны остановить негативные тенденции в развитии военно-стратегической ситуации в зоне ответственности ОБСЕ", - заявил он в выступлении на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.
По словам российского дипломата, положение дел на пространстве ОБСЕ системно деградировало, одной из главных причин чего послужила политика США и НАТО по сдерживанию России. В рамках этого процесса продолжается военное освоение государств постсоветского пространства с целью использования их потенциала против РФ, нагнетания напряженности на ее рубежах, добавил Лукашевич.
"Российские инициативы – еще одна серьезная попытка все же договориться о том, за какие линии нельзя заступать, какие подходы, которые мы совместно сформулировали и закрепили во многих документах, нельзя игнорировать. Речь не об ультиматуме, как некоторые в этом зале, возможно, хотели бы сказать, а о приглашении к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира. Сегодняшний разговор – прямое следствие тотальной разбалансировки механизмов поддержания минимально допустимой степени устойчивости и предсказуемости процессов в Евро-Атлантике", - сказал постпред РФ, назвав ситуацию в области европейской безопасности "удручающей" и "абсолютно нетерпимой".
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