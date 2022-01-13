https://ria.ru/20220113/bezhentsy-1767630934.html

Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана

Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана - РИА Новости, 13.01.2022

Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана

Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу и 13 его родственникам в то время, как сотни других афганцев, помогавших... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:01

2022-01-13T12:01

2022-01-13T12:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

новая зеландия

афганистан

джасинда ардерн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599226342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b05aa469c44f44541418f0a643a8de.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу и 13 его родственникам в то время, как сотни других афганцев, помогавших новозеландским вооруженным силам, застряли за границей и теперь опасаются за свои жизни, сообщил в четверг сайт газеты Guardian.Она приводит слова заместителя министра иммиграции Новой Зеландии Фила Туайфорда о том, то Даниш как представитель меньшинства хазарейцев, был принят за усилия в защите прав человека.Вместе с тем, как отмечает газета, он никак не помогал Новой Зеландии в Афганистане в отличие от тех, кто напрямую оказывал поддержку новозеландским войскам и ныне оставлен в стороне.Приводятся слова президента Новозеландской ассоциации афганских хазарейцев Абдуллы Назари о том, что он приветствует убежище для бывшего вице-президента Афганистана и его семьи, но сотни других хазарейцев страдают и могут быть убиты талибами (движение "Талибан"*). "Это просто нечестно", - считает Назари.Как отмечает Guardian, сам Даниш отказался от комментариев.По данным газеты, около 1400 виз было выдано афганцам в Новую Зеландию после занятия Афганистана талибами в августе 2021 года. Среди них 1200 человек непосредственно были связаны с военным присутствием Новой Зеландии в Афганистане. Еще 200 человек попали в список риска преследования со стороны талибов, в том числе Даниш. Однако только около 800 афганцев из тех, кто получил визы, смогли эвакуироваться в Новую Зеландию.Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что эвакуация продолжится, но займет больше времени.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020102.html

https://ria.ru/20211225/ubezhische-1765474711.html

новая зеландия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, талибан, новая зеландия, афганистан, джасинда ардерн