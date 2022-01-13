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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220113/bezhentsy-1767630934.html
Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана
Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана - РИА Новости, 13.01.2022
Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана
Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу и 13 его родственникам в то время, как сотни других афганцев, помогавших... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:01
2022-01-13T12:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
новая зеландия
афганистан
джасинда ардерн
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу и 13 его родственникам в то время, как сотни других афганцев, помогавших новозеландским вооруженным силам, застряли за границей и теперь опасаются за свои жизни, сообщил в четверг сайт газеты Guardian.Она приводит слова заместителя министра иммиграции Новой Зеландии Фила Туайфорда о том, то Даниш как представитель меньшинства хазарейцев, был принят за усилия в защите прав человека.Вместе с тем, как отмечает газета, он никак не помогал Новой Зеландии в Афганистане в отличие от тех, кто напрямую оказывал поддержку новозеландским войскам и ныне оставлен в стороне.Приводятся слова президента Новозеландской ассоциации афганских хазарейцев Абдуллы Назари о том, что он приветствует убежище для бывшего вице-президента Афганистана и его семьи, но сотни других хазарейцев страдают и могут быть убиты талибами (движение "Талибан"*). "Это просто нечестно", - считает Назари.Как отмечает Guardian, сам Даниш отказался от комментариев.По данным газеты, около 1400 виз было выдано афганцам в Новую Зеландию после занятия Афганистана талибами в августе 2021 года. Среди них 1200 человек непосредственно были связаны с военным присутствием Новой Зеландии в Афганистане. Еще 200 человек попали в список риска преследования со стороны талибов, в том числе Даниш. Однако только около 800 афганцев из тех, кто получил визы, смогли эвакуироваться в Новую Зеландию.Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что эвакуация продолжится, но займет больше времени.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020102.html
https://ria.ru/20211225/ubezhische-1765474711.html
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в мире, оон, талибан, новая зеландия, афганистан, джасинда ардерн
12:01 13.01.2022 (обновлено: 12:09 13.01.2022)
 
Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана

Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу и 13 его родственникам в то время, как сотни других афганцев, помогавших новозеландским вооруженным силам, застряли за границей и теперь опасаются за свои жизни, сообщил в четверг сайт газеты Guardian.
Она приводит слова заместителя министра иммиграции Новой Зеландии Фила Туайфорда о том, то Даниш как представитель меньшинства хазарейцев, был принят за усилия в защите прав человека.
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Вместе с тем, как отмечает газета, он никак не помогал Новой Зеландии в Афганистане в отличие от тех, кто напрямую оказывал поддержку новозеландским войскам и ныне оставлен в стороне.
Приводятся слова президента Новозеландской ассоциации афганских хазарейцев Абдуллы Назари о том, что он приветствует убежище для бывшего вице-президента Афганистана и его семьи, но сотни других хазарейцев страдают и могут быть убиты талибами (движение "Талибан"*). "Это просто нечестно", - считает Назари.
Как отмечает Guardian, сам Даниш отказался от комментариев.
По данным газеты, около 1400 виз было выдано афганцам в Новую Зеландию после занятия Афганистана талибами в августе 2021 года. Среди них 1200 человек непосредственно были связаны с военным присутствием Новой Зеландии в Афганистане. Еще 200 человек попали в список риска преследования со стороны талибов, в том числе Даниш. Однако только около 800 афганцев из тех, кто получил визы, смогли эвакуироваться в Новую Зеландию.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что эвакуация продолжится, но займет больше времени.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанНовая ЗеландияАфганистанДжасинда Ардерн
 
 
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