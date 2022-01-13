https://ria.ru/20220113/bespilotnik-1767610407.html

ЛНР обвинила украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ

ЛНР обвинила украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 13.01.2022

ЛНР обвинила украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала в Донбассе станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:26

2022-01-13T10:26

2022-01-13T10:26

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала в Донбассе станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ вблизи участка отвода сил в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое.В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.

https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html

https://ria.ru/20220111/spetsnaz-1767354762.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, станица луганская, обсе, ситуация в днр и лнр