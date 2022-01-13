ЛНР обвинила украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ у поселка Золотое
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии соприкосновения у поселка Золотое
Флаг ОБСЕ в районе линии соприкосновения у поселка Золотое
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала в Донбассе станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ вблизи участка отвода сил в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое.
В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.