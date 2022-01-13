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Грызлов станет послом в Белоруссии, сообщили СМИ со ссылкой на источник

Грызлов станет послом в Белоруссии, сообщили СМИ со ссылкой на источник - РИА Новости, 13.01.2022

Грызлов станет послом в Белоруссии, сообщили СМИ со ссылкой на источник

Белорусский МИД согласовал кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в республике, передает агентство Sputnik Беларусь в четверг. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:12

2022-01-13T17:12

2022-01-13T17:25

белоруссия

борис грызлов

россия

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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусский МИД согласовал кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в республике, передает агентство Sputnik Беларусь в четверг."Кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в Беларуси согласовал белорусский МИД", - говорится в Telegram-канале Sputnik со ссылкой на информированный источник.В конце декабря прошлого года в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрили кандидатуру председателя высшего совета "Единой России" Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии, сообщал тогда РИА Новости первый замглавы комитета Константин Затулин. Как уточнил политик, в соответствии с законом, комитет не определяет кандидатуру, он дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем РФ в государствах СНГ. Кроме того, он рассказал, что представитель МИД запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла – Евгения Лукьянова.

белоруссия

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белоруссия, борис грызлов, россия