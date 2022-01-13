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Песков прокомментировал ситуацию с транзитом белорусского калия
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом белорусского калия - РИА Новости, 13.01.2022
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом белорусского калия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, готова ли Россия взять на себя транзит белорусского калия после расторжения... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:21
2022-01-13T13:21
литва
сша
белоруссия
москва
дмитрий песков
беларуськалий
гитанас науседа
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, готова ли Россия взять на себя транзит белорусского калия после расторжения договора "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД), однако указал, что Москва не бросит своего партнера.В среду министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис сообщил, что правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с ЛЖД противоречащим национальным интересам страны и постановило его расторгнуть с 1 февраля 2022 года."Я оставлю без ответа ваш вопрос, чувствительная субстанция. Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия теперь взять на себя транзит белорусского калия и не опасается ли санкций в этой связи.Он также не стал говорить о том, планируется ли обсуждение данной проблемы на высшем уровне.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
https://ria.ru/20220112/kaliy-1767520205.html
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литва, сша, белоруссия, москва, дмитрий песков, беларуськалий, гитанас науседа
13:21 13.01.2022
 
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом белорусского калия

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия не бросит Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, готова ли Россия взять на себя транзит белорусского калия после расторжения договора "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД), однако указал, что Москва не бросит своего партнера.
В среду министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис сообщил, что правительство Литвы сочло договор "Беларуськалия" с ЛЖД противоречащим национальным интересам страны и постановило его расторгнуть с 1 февраля 2022 года.
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"Я оставлю без ответа ваш вопрос, чувствительная субстанция. Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия теперь взять на себя транзит белорусского калия и не опасается ли санкций в этой связи.
Он также не стал говорить о том, планируется ли обсуждение данной проблемы на высшем уровне.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
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ЛитваСШАБелоруссияМоскваДмитрий ПесковБеларуськалийГитанас Науседа
 
 
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