https://ria.ru/20220113/belgiya-1767618326.html

Имя Мохамед стало самым распространенным мужским именем в Брюсселе

Имя Мохамед стало самым распространенным мужским именем в Брюсселе - РИА Новости, 13.01.2022

Имя Мохамед стало самым распространенным мужским именем в Брюсселе

Имя Мохамед стало самым распространенным среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году, говорится в отчете статистического агентства страны... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:04

2022-01-13T11:04

2022-01-13T11:09

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Имя Мохамед стало самым распространенным среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году, говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.По данным агентства, в столице зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед, это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, которое занимает второе место в списке (6 089). При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тысячи человек.Что же касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем стало имя Жан, (65 886 человек), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мохамед также вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии, заняв девятое место (34 862 человека).Кроме того, имя Мохамед находилось на десятом месте в списке самых популярных имен среди мальчиков, родившихся в Бельгии в 2020 году, с этим именем появились на свет 345 человек.Среди женских имен самыми распространенными в Бельгии в 2021 году стали Мария (116 317 человек), Мари (92 827) и Мартин (40 550).

https://ria.ru/20211126/moskva-1760864686.html

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