Экс-премьер Литвы оценил ущерб от разрыва договора с "Беларуськалием"
Экс-премьер Литвы Сквернялис: разрыв договора с "Беларуськалием" обойдется в миллиард евро
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро, заявил председатель демократической партии сейма, бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис.
"Из-за разных юридических последствий: расторжения договора, неполучения доходов и железными дорогами, и Клайпедским портом, потери доходов терминалом сыпучих грузов, увольнения работников, а также неисполнения договоров с третьими странами, куда этот груз должен был попасть, обязательно будут претензии, правовые споры. Согласно представленной информации, ущерб будет от одного до нескольких миллиардов евро", - сообщил он изданию ELTA.
Сквернялис также отметил, что на заседании парламента не услышал от сторонников расторжения договора весомых аргументов, почему транзит "Беларуськалия" через Литву угрожает национальной безопасности страны.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. 12 января 2022 года правительство Литвы постановило расторгнуть договор с "Беларуськалием" с 1 февраля.