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https://ria.ru/20220113/belaruskaliy-1767715896.html
Экс-премьер Литвы оценил ущерб от разрыва договора с "Беларуськалием"
Экс-премьер Литвы оценил ущерб от разрыва договора с "Беларуськалием" - РИА Новости, 13.01.2022
Экс-премьер Литвы оценил ущерб от разрыва договора с "Беларуськалием"
Ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро, заявил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:42
2022-01-13T17:42
в мире
литва
сша
белоруссия
беларуськалий
саулюс сквернялис
гитанас науседа
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро, заявил председатель демократической партии сейма, бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис."Из-за разных юридических последствий: расторжения договора, неполучения доходов и железными дорогами, и Клайпедским портом, потери доходов терминалом сыпучих грузов, увольнения работников, а также неисполнения договоров с третьими странами, куда этот груз должен был попасть, обязательно будут претензии, правовые споры. Согласно представленной информации, ущерб будет от одного до нескольких миллиардов евро", - сообщил он изданию ELTA.Сквернялис также отметил, что на заседании парламента не услышал от сторонников расторжения договора весомых аргументов, почему транзит "Беларуськалия" через Литву угрожает национальной безопасности страны.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. 12 января 2022 года правительство Литвы постановило расторгнуть договор с "Беларуськалием" с 1 февраля.
https://ria.ru/20220113/belorussiya-1767651833.html
https://ria.ru/20220104/tranzit-1766574231.html
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в мире, литва, сша, белоруссия, беларуськалий, саулюс сквернялис, гитанас науседа
17:42 13.01.2022
 
Экс-премьер Литвы оценил ущерб от разрыва договора с "Беларуськалием"

Экс-премьер Литвы Сквернялис: разрыв договора с "Беларуськалием" обойдется в миллиард евро

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Отвалы отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро, заявил председатель демократической партии сейма, бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис.
"Из-за разных юридических последствий: расторжения договора, неполучения доходов и железными дорогами, и Клайпедским портом, потери доходов терминалом сыпучих грузов, увольнения работников, а также неисполнения договоров с третьими странами, куда этот груз должен был попасть, обязательно будут претензии, правовые споры. Согласно представленной информации, ущерб будет от одного до нескольких миллиардов евро", - сообщил он изданию ELTA.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13:21
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом белорусского калия
Сквернялис также отметил, что на заседании парламента не услышал от сторонников расторжения договора весомых аргументов, почему транзит "Беларуськалия" через Литву угрожает национальной безопасности страны.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. 12 января 2022 года правительство Литвы постановило расторгнуть договор с "Беларуськалием" с 1 февраля.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 19:21
Науседа назвал ответственного за транзит "Беларуськалия" через Литву
 
В миреЛитваСШАБелоруссияБеларуськалийСаулюс СквернялисГитанас Науседа
 
 
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