https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767703990.html

Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске

Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске - РИА Новости, 13.01.2022

Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об изнасиловании школьницы в Омске, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:54

2022-01-13T16:54

2022-01-13T16:54

происшествия

омск

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об изнасиловании школьницы в Омске, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. Был задержан 38-летний мужчина, восемь раз судимый за кражи чужого имущества. При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о совершении преступления сексуального характера в отношении 15-летней девочки", - говорится в сообщении.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220113/sk-1767617657.html

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происшествия, омск, александр бастрыкин, россия