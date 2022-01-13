https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767703990.html
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске - РИА Новости, 13.01.2022
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об изнасиловании школьницы в Омске, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:54
2022-01-13T16:54
2022-01-13T16:54
происшествия
омск
александр бастрыкин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об изнасиловании школьницы в Омске, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. Был задержан 38-летний мужчина, восемь раз судимый за кражи чужого имущества. При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о совершении преступления сексуального характера в отношении 15-летней девочки", - говорится в сообщении.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, омск, александр бастрыкин, россия
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об изнасиловании школьницы в Омске
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил доложить о ходе расследования дела об изнасиловании школьницы в Омске
, сообщается на сайте
ведомства.
По версии следствия, ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. Был задержан 38-летний мужчина, восемь раз судимый за кражи чужого имущества. При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.
"Председатель Следственного комитета поручил... доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о совершении преступления сексуального характера в отношении 15-летней девочки", - говорится в сообщении.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.