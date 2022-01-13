https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767601901.html

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не причастен к другим преступлениям

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не причастен к другим преступлениям - РИА Новости, 13.01.2022

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не причастен к другим преступлениям

Причастность Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени, к иным преступлениям не подтвердилась, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:28

2022-01-13T09:28

2022-01-13T09:28

происшествия

тюмень

нягань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Причастность Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени, к иным преступлениям не подтвердилась, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани, в Тюмень переехал в 2015 году. Следствие проверяло его причастность к убийству 12-летней девочки, задушенной в 2011 году в Нягани."Причастность Бережного к другим аналогичным преступлениям проверена, но не подтвердилась. В ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767596227.html

тюмень

нягань

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происшествия, тюмень, нягань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия