https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767599930.html

СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки

СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки - РИА Новости, 13.01.2022

СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки

После убийства в Тюмени летом маленькой девочки главе региона Александру Моору рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе, рассказал в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:12

2022-01-13T09:12

2022-01-13T09:55

происшествия

тюмень

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

александр моор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. После убийства в Тюмени летом маленькой девочки главе региона Александру Моору рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Председатель СК напомнил, что фигуранту Виталию Бережному уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела. "Собраны объективные доказательства его причастности, на что указывают и следы крови потерпевшей, обнаруженные в холодильнике в жилище обвиняемого", - добавил глава ведомства.По его словам, дело о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства сейчас рассматривается в суде.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.

https://ria.ru/20220112/napadenie-1767574675.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, александр моор, россия