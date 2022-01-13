https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767599930.html
СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки - РИА Новости, 13.01.2022
СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
После убийства в Тюмени летом маленькой девочки главе региона Александру Моору рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе, рассказал в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:12
2022-01-13T09:12
2022-01-13T09:55
происшествия
тюмень
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
александр моор
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. После убийства в Тюмени летом маленькой девочки главе региона Александру Моору рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Председатель СК напомнил, что фигуранту Виталию Бережному уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела. "Собраны объективные доказательства его причастности, на что указывают и следы крови потерпевшей, обнаруженные в холодильнике в жилище обвиняемого", - добавил глава ведомства.По его словам, дело о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства сейчас рассматривается в суде.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.
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происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, александр моор, россия
09:12 13.01.2022 (обновлено: 09:55 13.01.2022)
СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
Бастрыкин поручил установить в Тюмени дополнительные видеокамеры после убийства девочки
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
После убийства в Тюмени
летом маленькой девочки главе региона Александру Моору
рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин
.
"По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений - указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности", - сказал Бастрыкин.
Председатель СК напомнил, что фигуранту Виталию Бережному уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела. "Собраны объективные доказательства его причастности, на что указывают и следы крови потерпевшей, обнаруженные в холодильнике в жилище обвиняемого", - добавил глава ведомства.
По его словам, дело о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства сейчас рассматривается в суде.
В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера.