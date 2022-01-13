https://ria.ru/20220113/bashkiriya-1767648111.html

В Башкирии вооруженный мужчина удерживал женщину с ребенком

В Башкирии вооруженный мужчина удерживал женщину с ребенком - РИА Новости, 13.01.2022

В Башкирии вооруженный мужчина удерживал женщину с ребенком

Правоохранительные органы в Стерлитамаке освободили женщину и ее ребенка, которых удерживал вооруженный знакомый в квартире, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:09

2022-01-13T13:09

2022-01-13T13:09

происшествия

стерлитамак

республика башкортостан

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УФА, 13 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Стерлитамаке освободили женщину и ее ребенка, которых удерживал вооруженный знакомый в квартире, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.По данным ведомства, рано утром в четверг в полицию поступило сообщение от горожанина о том, что его 32-летнюю сестру и 10-летнего племянника удерживает в их квартире мужчина, вооруженный ножом и газовым баллончиком. При этом подросток сам сумел дяде отправить сообщение о происшествии по телефону."Прибывшие на место полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. На неоднократные просьбы открыть дверь он не отреагировал. Лишь после того, как ему сообщили, что дверь будет взломана, он позволил хозяйке открыть квартиру. Изъят нож и газовый баллончик", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан и доставлен в управление МВД России по Стерлитамаку."По имеющейся информации, задержанный – 27-летний уроженец Оренбургской области, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение краж. Освободился из мест лишения свободы в августе прошлого года", - сообщили в региональной полиции.В ведомстве не уточняют мотив преступления и пострадали ли заложники.

https://ria.ru/20220108/zalozhnik-1766980007.html

стерлитамак

республика башкортостан

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происшествия, стерлитамак, республика башкортостан