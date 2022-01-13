https://ria.ru/20220113/bagazh-1767531560.html

Специалисты объяснили, почему нужно всегда проверять багаж после получения

Специалисты объяснили, почему нужно всегда проверять багаж после получения - РИА Новости, 13.01.2022

Специалисты объяснили, почему нужно всегда проверять багаж после получения

Эксперты рассказали, почему нужно всегда проверять свой багаж после получения с ленты и до выхода из здания аэропорта, пишет The Sun. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T07:23

2022-01-13T07:23

2022-01-13T07:23

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, почему нужно всегда проверять свой багаж после получения с ленты и до выхода из здания аэропорта, пишет The Sun.И дело даже вовсе не в том, что по ошибке можно забрать чужой чемодан. "Заглядывайте в сумку каждый раз перед тем, как покинуть терминал, — советуют специалисты. — Иначе, если вы обнаружите пропажу каких-то вещей дома, сложно будет получить компенсацию".Путешественница Джина Шелдон убедилась в этом на собственном опыте. Вернувшись домой из аэропорта в декабре, она недосчиталась рождественских подарков."Открыв чемодан, я обнаружила внутри собачий корм, грязные футболки, пустые контейнеры для продуктов — все это было не мое", — поделилась она.Авиакомпания потерю не компенсировала, аргументировав это тем, что Джина заявила о пропаже слишком поздно — уже после того, как покинула аэропорт.Согласно Монреальской конвенции, принятой в 1999 году, пассажиры имеют право предъявлять претензии в отношении поврежденного или утерянного багажа в течение семи дней после его получения. Однако эксперты рекомендуют заявлять о проблеме на месте.

https://ria.ru/20220112/illyuminator-1767358197.html

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