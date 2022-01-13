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Суд арестовал врио тамбовского вице-губернатора Громова
Суд арестовал врио тамбовского вице-губернатора Громова - РИА Новости, 13.01.2022
Суд арестовал врио тамбовского вице-губернатора Громова
Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу врио замглавы администрации области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с поставкой РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:42
2022-01-13T18:15
происшествия
тамбов
тамбовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу врио замглавы администрации области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с поставкой товаров для дошкольников, сообщил РИА Новости представитель суда.Громов был задержан после обысков, проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Полиция информировала, что выйдет в суд с ходатайством об избрании ему об меры пресечения. Рассмотрение ходатайства состоялось в четверг в Ленинском районном суде Тамбова."По 10 марта включительно арест", - сказал собеседник агентства.По его словам, чиновник подозревается по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "покушение на мошенничество в особо крупном размере" и "превышение должностных полномочий".Громов с февраля 2020-го по октябрь 2021 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В октябре прошлого года назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области.По данным полиции, в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография" на сумму свыше 25 миллионов рублей. Значительная часть договоров до сих пор не исполнена, хотя полностью оплачена. Правоохранители установили, что к противоправной деятельности могут быть причастны руководители дошкольных учреждений и фирмы, общее покровительство которой "осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области".Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались, а бюджету Тамбовской области причинен ущерб в особо крупном размере, отмечалось на сайте МВД Медиа. По адресам проживания и на рабочем месте чиновника прошли обыски, были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к оружию, а также документы.
https://ria.ru/20220113/arest-1767636530.html
https://ria.ru/20220113/furgal-1767682856.html
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происшествия, тамбов, тамбовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:42 13.01.2022 (обновлено: 18:15 13.01.2022)
 
Суд арестовал врио тамбовского вице-губернатора Громова

Суд арестовал врио тамбовского вице-губернатора Громова, подозреваемого в мошенничестве

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу врио замглавы администрации области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с поставкой товаров для дошкольников, сообщил РИА Новости представитель суда.
Громов был задержан после обысков, проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Полиция информировала, что выйдет в суд с ходатайством об избрании ему об меры пресечения. Рассмотрение ходатайства состоялось в четверг в Ленинском районном суде Тамбова.
"По 10 марта включительно арест", - сказал собеседник агентства.
По его словам, чиновник подозревается по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "покушение на мошенничество в особо крупном размере" и "превышение должностных полномочий".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
12:29
Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова
Громов с февраля 2020-го по октябрь 2021 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В октябре прошлого года назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области.
По данным полиции, в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография" на сумму свыше 25 миллионов рублей. Значительная часть договоров до сих пор не исполнена, хотя полностью оплачена. Правоохранители установили, что к противоправной деятельности могут быть причастны руководители дошкольных учреждений и фирмы, общее покровительство которой "осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области".
Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались, а бюджету Тамбовской области причинен ущерб в особо крупном размере, отмечалось на сайте МВД Медиа. По адресам проживания и на рабочем месте чиновника прошли обыски, были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к оружию, а также документы.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
15:24
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
 
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