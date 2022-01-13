https://ria.ru/20220113/arest-1767636530.html

Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова

Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова - РИА Новости, 13.01.2022

Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова

Правоохранители просят заключить под стражу врио замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:29

2022-01-13T12:29

2022-01-13T12:29

происшествия

тамбов

тамбовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Правоохранители просят заключить под стражу врио замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с поставкой товаров для дошкольников, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда Тамбова.Громов был задержан после обысков, проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Полиция информировала, что выйдет в суд с ходатайством об избрании ему об меры пресечения."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что заседание суда начнется в 14.30 мск четверга.Громов с февраля 2020 по октябрь 2021 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В октябре прошлого года назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области.По данным полиции, в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография" на сумму свыше 25 миллионов рублей. Значительная часть договоров до сих пор не исполнена, хотя полностью оплачена. Правоохранители установили, что к противоправной деятельности могут быть причастны руководители дошкольных учреждений и фирмы, общее покровительство которой "осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области".Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались, а бюджету Тамбовской области причинен ущерб в особо крупном размере, отмечалось на сайте МВД Медиа. По адресам проживания и на рабочем месте чиновника прошли обыски, были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к оружию, а также документы.

https://ria.ru/20211021/obyski-1755537712.html

https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html

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происшествия, тамбов, тамбовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)