https://ria.ru/20220113/arest-1767636530.html
Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова
Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова - РИА Новости, 13.01.2022
Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова
Правоохранители просят заключить под стражу врио замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:29
2022-01-13T12:29
2022-01-13T12:29
происшествия
тамбов
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Правоохранители просят заключить под стражу врио замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с поставкой товаров для дошкольников, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда Тамбова.Громов был задержан после обысков, проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Полиция информировала, что выйдет в суд с ходатайством об избрании ему об меры пресечения."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что заседание суда начнется в 14.30 мск четверга.Громов с февраля 2020 по октябрь 2021 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В октябре прошлого года назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области.По данным полиции, в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография" на сумму свыше 25 миллионов рублей. Значительная часть договоров до сих пор не исполнена, хотя полностью оплачена. Правоохранители установили, что к противоправной деятельности могут быть причастны руководители дошкольных учреждений и фирмы, общее покровительство которой "осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области".Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались, а бюджету Тамбовской области причинен ущерб в особо крупном размере, отмечалось на сайте МВД Медиа. По адресам проживания и на рабочем месте чиновника прошли обыски, были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к оружию, а также документы.
https://ria.ru/20211021/obyski-1755537712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тамбов, тамбовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Полиция попросила об аресте врио тамбовского вице-губернатора Громова
Врио тамбовского вице-губернатора Громова попросили арестовать по делу о мошенничестве
ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости.
Правоохранители просят заключить под стражу врио замглавы администрации Тамбовской области
Владимира Громова, задержанного по подозрению в мошенничестве с поставкой товаров для дошкольников, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда Тамбова
.
Громов был задержан после обысков, проведенных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ
. Полиция информировала, что выйдет в суд с ходатайством об избрании ему об меры пресечения.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заседание суда начнется в 14.30 мск четверга.
Громов с февраля 2020 по октябрь 2021 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В октябре прошлого года назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области.
По данным полиции, в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для оснащения дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография" на сумму свыше 25 миллионов рублей. Значительная часть договоров до сих пор не исполнена, хотя полностью оплачена. Правоохранители установили, что к противоправной деятельности могут быть причастны руководители дошкольных учреждений и фирмы, общее покровительство которой "осуществлял заместитель главы администрации Тамбовской области".
Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались, а бюджету Тамбовской области причинен ущерб в особо крупном размере, отмечалось на сайте МВД Медиа. По адресам проживания и на рабочем месте чиновника прошли обыски, были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к оружию, а также документы.