https://ria.ru/20220113/aplodismenty-1767475714.html

Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета

Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета - РИА Новости, 13.01.2022

Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета

Эксперты рассказали, откуда появилась традиция аплодировать пилотам сразу после посадки авиалайнера и какие пассажиры обычно любят так благодарить экипаж, пишет РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T02:05

2022-01-13T02:05

2022-01-13T02:05

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, откуда появилась традиция аплодировать пилотам сразу после посадки авиалайнера и какие пассажиры обычно любят так благодарить экипаж, пишет "Турпром".Нормой это стало еще в 1980-х годах. По словам психолога Джуди Джеймс, способствовал всему человеческий инстинкт выживания. Самолет сел, бояться больше нечего, и многие хлопают автоматически, чтобы снять напряжение. "На подсознательном уровне это момент совместного выживания, потому что даже опытные путешественники могут паниковать во время приземления", — говорит она.Другая причина — "театральность" полета. По словам Джеймс, пассажиры ощущают себя в роли зрителей в момент посадки и благодарят капитана аплодисментами. Прямо как в финале спектакля.Румынский специалист Джордж Матаче уверен, что эта традиция связана и с особенностями культуры разных народов. "У нас аплодируют каждый раз, причем на дешевых рейсах – по большей части это объясняется недостатком образования и отсутствием опыта, связанного с полетами", — считает он.В последнее время услышать аплодисменты на борту лайнера можно все реже. Джуди Джеймс объясняет это тем, что пассажиры чувствуют себя в большей безопасности, чем раньше."Когда самолет приземляется, аплодисменты выдают тех, кто летает редко", – заключила она.

https://ria.ru/20220111/posadka-1767190557.html

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новости - туризм, традиции, пассажиры, туристы, туризм, культура