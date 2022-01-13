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Туризм
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Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета
Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета - РИА Новости, 13.01.2022
Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета
Эксперты рассказали, откуда появилась традиция аплодировать пилотам сразу после посадки авиалайнера и какие пассажиры обычно любят так благодарить экипаж, пишет РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:05
2022-01-13T02:05
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, откуда появилась традиция аплодировать пилотам сразу после посадки авиалайнера и какие пассажиры обычно любят так благодарить экипаж, пишет "Турпром".Нормой это стало еще в 1980-х годах. По словам психолога Джуди Джеймс, способствовал всему человеческий инстинкт выживания. Самолет сел, бояться больше нечего, и многие хлопают автоматически, чтобы снять напряжение. "На подсознательном уровне это момент совместного выживания, потому что даже опытные путешественники могут паниковать во время приземления", — говорит она.Другая причина — "театральность" полета. По словам Джеймс, пассажиры ощущают себя в роли зрителей в момент посадки и благодарят капитана аплодисментами. Прямо как в финале спектакля.Румынский специалист Джордж Матаче уверен, что эта традиция связана и с особенностями культуры разных народов. "У нас аплодируют каждый раз, причем на дешевых рейсах – по большей части это объясняется недостатком образования и отсутствием опыта, связанного с полетами", — считает он.В последнее время услышать аплодисменты на борту лайнера можно все реже. Джуди Джеймс объясняет это тем, что пассажиры чувствуют себя в большей безопасности, чем раньше."Когда самолет приземляется, аплодисменты выдают тех, кто летает редко", – заключила она.
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новости - туризм, традиции, пассажиры, туристы, туризм, культура
02:05 13.01.2022
 
Эксперты рассказали, какие пассажиры аплодируют после посадки самолета

Эксперты: после посадки авиалайнера хлопают обычно редко летающие пассажиры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, откуда появилась традиция аплодировать пилотам сразу после посадки авиалайнера и какие пассажиры обычно любят так благодарить экипаж, пишет "Турпром".
Нормой это стало еще в 1980-х годах. По словам психолога Джуди Джеймс, способствовал всему человеческий инстинкт выживания. Самолет сел, бояться больше нечего, и многие хлопают автоматически, чтобы снять напряжение.
"На подсознательном уровне это момент совместного выживания, потому что даже опытные путешественники могут паниковать во время приземления", — говорит она.
Другая причина — "театральность" полета. По словам Джеймс, пассажиры ощущают себя в роли зрителей в момент посадки и благодарят капитана аплодисментами. Прямо как в финале спектакля.
Румынский специалист Джордж Матаче уверен, что эта традиция связана и с особенностями культуры разных народов. "У нас аплодируют каждый раз, причем на дешевых рейсах – по большей части это объясняется недостатком образования и отсутствием опыта, связанного с полетами", — считает он.
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В последнее время услышать аплодисменты на борту лайнера можно все реже. Джуди Джеймс объясняет это тем, что пассажиры чувствуют себя в большей безопасности, чем раньше.
"Когда самолет приземляется, аплодисменты выдают тех, кто летает редко", – заключила она.
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