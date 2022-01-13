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Барнаульским школьникам расскажут о вреде вейпов
Барнаульским школьникам расскажут о вреде вейпов - РИА Новости, 13.01.2022
Барнаульским школьникам расскажут о вреде вейпов
Педагоги проведут классные часы о вреде вейпов с подростками в Барнауле после гибели 12-летнего мальчика, сообщает пресс-центр мэрии. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:34
2022-01-13T14:34
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Педагоги проведут классные часы о вреде вейпов с подростками в Барнауле после гибели 12-летнего мальчика, сообщает пресс-центр мэрии.По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Тринадцатого января в рамках межведомственного взаимодействия в социальной сети Instagram в 18 часов (14.00 мск - ред.) пройдет онлайн родительское собрание с участием представителей УМВД по городу Барнаулу и специалистов Алтайского краевого наркологического диспансера. Кроме того, в школах пройдут классные часы с учащимися 5-11 классов на тему предупреждения и последствий употребления вейпов. Также в ближайшее время будет организовано совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, в родительские чаты будет направлена информация о возможном причинении вреда здоровью от употребления вейпов", - сообщает мэрия.
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
14:34 13.01.2022
 
Барнаульским школьникам расскажут о вреде вейпов

В Барнауле школьникам расскажут о вреде вейпов после гибели 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Педагоги проведут классные часы о вреде вейпов с подростками в Барнауле после гибели 12-летнего мальчика, сообщает пресс-центр мэрии.
По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Тринадцатого января в рамках межведомственного взаимодействия в социальной сети Instagram в 18 часов (14.00 мск - ред.) пройдет онлайн родительское собрание с участием представителей УМВД по городу Барнаулу и специалистов Алтайского краевого наркологического диспансера. Кроме того, в школах пройдут классные часы с учащимися 5-11 классов на тему предупреждения и последствий употребления вейпов. Также в ближайшее время будет организовано совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, в родительские чаты будет направлена информация о возможном причинении вреда здоровью от употребления вейпов", - сообщает мэрия.
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