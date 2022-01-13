https://ria.ru/20220113/altay-1767612475.html

Хозяин убитых на Алтае коней заявил, что преступники могут напасть на людей

Хозяин убитых на Алтае коней заявил, что преступники могут напасть на людей - РИА Новости, 13.01.2022

Хозяин убитых на Алтае коней заявил, что преступники могут напасть на людей

Алтайский фермер Николай Дроков, у которого неизвестные расстреляли 53 лошади, считает, что в следующий раз преступники могут напасть на людей. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:36

2022-01-13T10:36

2022-01-13T10:36

происшествия

алексеевка

республика алтай

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БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Алтайский фермер Николай Дроков, у которого неизвестные расстреляли 53 лошади, считает, что в следующий раз преступники могут напасть на людей.Ранее краевое МВД сообщило, что в Петропавловском районе неизвестные убили 53 лошади, принадлежавшие местному фермеру. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Председатель комитета по аграрной политике алтайского законодательного собрания Сергей Серов заявил, что лошадей расстреляли из мести фермеру."Если этого человека - или банду, я не знаю - не остановить, завтра или летом подъедут в табун, расстреляют и скажут, что так и было. Люди поедут в горы по ягоды - и их могут расстрелять эти фашисты, изверги. Важно, чтобы не остались безнаказанными… По всем признакам человек был один, он ненормальный! Таких людей надо изолировать от общества", - рассказал Дроков РИА Новости.По его словам, в районе такое происходит впервые. Бывало, застреленными находили одну-две лошади, но не десятки голов. Однако фермер вспомнил, что в 1982 году в местном колхозе случилась массовая гибель скота. Животных выгнали в горы, резко испортилась погода, и более ста голов попросту задавили друг друга в загоне.Погибшие лошади Дрокова до сих пор лежат в полях между Алексеевкой и Камышенкой, на месте работает полиция, криминалисты.Стоимость погибших лошадей - порядка 5 миллионов рублей. Но фермер отмечает, что вернуть деньги для него не так важно, как задержать "изверга" и пресечь его дальнейшие преступления. Дроков говорит, что участковый пообещал ему найти стрелка, сказал, что зацепки есть. Фермер отмечает, что на помощь местным стражам порядка приехали полицейские "из края"."Я верю, что они не оставят нас, помогут", - признается Дроков.

https://ria.ru/20220112/altay-1767440529.html

https://ria.ru/20220111/mvd-1767315536.html

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происшествия, алексеевка, республика алтай