https://ria.ru/20220113/afganistan-1767740664.html

Генсек ООН призвал проработать высвобождение валютных резервов Афганистана

Генсек ООН призвал проработать высвобождение валютных резервов Афганистана - РИА Новости, 13.01.2022

Генсек ООН призвал проработать высвобождение валютных резервов Афганистана

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проработать варианты высвобождения валютных резервов Афганистана на определенных условиях. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:33

2022-01-13T19:33

2022-01-13T19:33

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всемирный банк

юнисеф

антониу гутерреш

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проработать варианты высвобождения валютных резервов Афганистана на определенных условиях."Быстрый запуск банковской системы необходим, чтобы избежать экономического коллапса и обеспечить проведение гуманитарных операций", - сказал Гутерреш журналистам.По его словам, "функцию Центрального банка Афганистана необходимо сохранить и поддержать, а также определить пути для высвобождения на определенных условиях афганских валютных резервов".Гутерреш напомнил, что Всемирный банк управляет трастовым фондом восстановления Афганистана. "В прошлом месяце Банк перевел 280 миллионов долларов из этого фонда на операции ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы в стране. Я надеюсь, что оставшиеся ресурсы — более 1,2 миллиарда долларов — станут доступными, чтобы помочь народу Афганистана пережить зиму", - указал Гутерреш.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/afganistan-1767357762.html

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в мире, оон, афганистан, всемирный банк, юнисеф, антониу гутерреш