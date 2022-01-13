Генсек ООН призвал проработать высвобождение валютных резервов Афганистана
Генсек ООН Гутерреш призвал проработать высвобождение валютных резервов Афганистана
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ООН, 13 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проработать варианты высвобождения валютных резервов Афганистана на определенных условиях.
"Быстрый запуск банковской системы необходим, чтобы избежать экономического коллапса и обеспечить проведение гуманитарных операций", - сказал Гутерреш журналистам.
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По его словам, "функцию Центрального банка Афганистана необходимо сохранить и поддержать, а также определить пути для высвобождения на определенных условиях афганских валютных резервов".
Гутерреш напомнил, что Всемирный банк управляет трастовым фондом восстановления Афганистана. "В прошлом месяце Банк перевел 280 миллионов долларов из этого фонда на операции ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы в стране. Я надеюсь, что оставшиеся ресурсы — более 1,2 миллиарда долларов — станут доступными, чтобы помочь народу Афганистана пережить зиму", - указал Гутерреш.
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