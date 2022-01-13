https://ria.ru/20220113/aeroport-1767602857.html
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали или отменили более 60 рейсов
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали или отменили более 60 рейсов - РИА Новости, 13.01.2022
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали или отменили более 60 рейсов
Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в четверг утром на фоне мороза и наступающего... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:34
2022-01-13T09:34
2022-01-13T09:34
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
евгений тишковец
яндекс
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в четверг утром на фоне мороза и наступающего снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.11 мск в аэропорту "Внуково" 11 рейсов задержано, 13 отменено, в "Домодедово" - 14 рейсов задержано, четыре отменено, в "Шереметьево" - восемь рейсов задержано, 20 отменено.Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером ожидается резкое потепление, сообщил ранее РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), евгений тишковец, яндекс
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали или отменили более 60 рейсов
В трех московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили более 60 рейсов