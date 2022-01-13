https://ria.ru/20220113/aeroflot-1767730459.html

"Аэрофлот" с 14 января возобновляет полеты в Улан-Батор

"Аэрофлот" с 14 января возобновляет полеты в Улан-Батор - РИА Новости, 13.01.2022

"Аэрофлот" с 14 января возобновляет полеты в Улан-Батор

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:44

2022-01-13T18:44

2022-01-13T18:44

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор (Монголия) — Москва", - говорится в сообщении.Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолётах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке — "бизнес" и "эконом", уточняет компания.

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