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"Аэрофлот" с 14 января возобновляет полеты в Улан-Батор
"Аэрофлот" с 14 января возобновляет полеты в Улан-Батор - РИА Новости, 13.01.2022
"Аэрофлот" с 14 января возобновляет полеты в Улан-Батор
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:44
2022-01-13T18:44
2022-01-13T18:44
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор (Монголия) — Москва", - говорится в сообщении.Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолётах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке — "бизнес" и "эконом", уточняет компания.
https://ria.ru/20220112/punktualnost-1767569810.html
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