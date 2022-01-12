https://ria.ru/20220112/zoloft-1767475571.html
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт" - РИА Новости, 12.01.2022
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"
Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:31
2022-01-12T12:31
2022-01-12T12:35
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что крупные аптечные сети сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта с действующим веществом сертралин, который выпускается компанией Viatris под брендом "Золофт"."За период с 01.01.2021 по 10.01.2022 в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот 18 серий ЛП Золофт, общее количество упаковок 847043", - говорится в сообщении.Кроме того, с 1 по 10 января 2022 года в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот более 1,4 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименование сертралин, уточнили в пресс-службе."Писем по прекращению поставок ЛП Золофт не было. В апреле 2021 года было письмо о задержках поставок", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766108390.html
https://ria.ru/20211209/sma-1763016695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56a039e8679afd0a398e3602e997b882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
12:31 12.01.2022 (обновлено: 12:35 12.01.2022)
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"
Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт"