https://ria.ru/20220112/zoloft-1767475571.html

Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"

Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт" - РИА Новости, 12.01.2022

Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"

Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:31

2022-01-12T12:31

2022-01-12T12:35

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что крупные аптечные сети сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта с действующим веществом сертралин, который выпускается компанией Viatris под брендом "Золофт"."За период с 01.01.2021 по 10.01.2022 в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот 18 серий ЛП Золофт, общее количество упаковок 847043", - говорится в сообщении.Кроме того, с 1 по 10 января 2022 года в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот более 1,4 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименование сертралин, уточнили в пресс-службе."Писем по прекращению поставок ЛП Золофт не было. В апреле 2021 года было письмо о задержках поставок", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766108390.html

https://ria.ru/20211209/sma-1763016695.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество