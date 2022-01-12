Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/zoloft-1767475571.html
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт" - РИА Новости, 12.01.2022
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"
Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:31
2022-01-12T12:35
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что крупные аптечные сети сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта с действующим веществом сертралин, который выпускается компанией Viatris под брендом "Золофт"."За период с 01.01.2021 по 10.01.2022 в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот 18 серий ЛП Золофт, общее количество упаковок 847043", - говорится в сообщении.Кроме того, с 1 по 10 января 2022 года в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот более 1,4 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименование сертралин, уточнили в пресс-службе."Писем по прекращению поставок ЛП Золофт не было. В апреле 2021 года было письмо о задержках поставок", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766108390.html
https://ria.ru/20211209/sma-1763016695.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56a039e8679afd0a398e3602e997b882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
12:31 12.01.2022 (обновлено: 12:35 12.01.2022)
 
Росздравнадзор не зафиксировал дефицит препарата "Золофт"

Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Росздравнадзор не получал писем о прекращении поставок антидепрессанта "Золофт", за первые десять дней нового года в гражданский оборот было введено почти 850 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание РБК сообщило, что крупные аптечные сети сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта с действующим веществом сертралин, который выпускается компанией Viatris под брендом "Золофт".
Препарат КОВИД-глобулин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 08:09Распространение коронавируса
Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"
"За период с 01.01.2021 по 10.01.2022 в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот 18 серий ЛП Золофт, общее количество упаковок 847043", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 по 10 января 2022 года в Росздравнадзор поступили сведения о вводе в гражданский оборот более 1,4 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименование сертралин, уточнили в пресс-службе.
"Писем по прекращению поставок ЛП Золофт не было. В апреле 2021 года было письмо о задержках поставок", - подчеркнули в ведомстве.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 19:31
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"