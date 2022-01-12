https://ria.ru/20220112/zhiry-1767353022.html

Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете

Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете - РИА Новости, 12.01.2022

Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете

Швейцарские ученые установили, что при определенных условиях жиры помогают бета-клеткам поджелудочной железы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:00

2022-01-12T08:00

2022-01-12T11:35

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Швейцарские ученые установили, что при определенных условиях жиры помогают бета-клеткам поджелудочной железы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем самым замедляя развитие диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia.По статистике от диабета второго типа страдает каждый десятый человек в мире. Основные факторы этого серьезного заболевания — малоподвижный образ жизни и высококалорийная пища — ухудшают функционирование клеток поджелудочной железы и снижают эффективность регуляции уровня сахара в крови.Диабет второго типа возникает в результате дисфункции бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за секрецию инсулина. Это нарушает регуляцию уровня сахара в крови и может привести к серьезным осложнениям со стороны сердца, глаз и почек.В 1970-х годах появилась концепция липотоксичности, утверждающая, что воздействие жира на бета-клетки вызывает их разрушение. Поэтому диетологи часто рекомендуют пациентам с диабетом второго типа свести к минимуму жирную пищу. Однако результаты недавнего исследования ученых из Женевского университета показали, что инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы меньше страдают от избытка сахара, если перед этим они подвергались воздействию жира."Чтобы ответить на этот ключевой вопрос (о вреде жиров — ред.), мы изучили, как бета-клетки человека и мыши адаптируются к избытку сахара и жира", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма Пьера Махлера (Pierre Maechler).Чтобы отличить действие жира от действия сахара, ученые подвергли бета-клетки воздействию избытка сахара, жира, а затем их комбинации. Впервые была подтверждена токсичность сахара. Авторы продемонстрировали, что бета-клетки, подвергшиеся воздействию высокого уровня сахара, действительно, выделяют гораздо меньше инсулина, чем обычно. А жиры, наоборот, позволяли бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара."Когда клетки подвергаются воздействию как слишком большого количества сахара, так и слишком большого количества жира, они накапливают жир в виде капель в ожидании менее благополучных времен, — объясняет первый автор статьи Люси Оберхаузер (Lucie Oberhauser), научный сотрудник кафедры клеточной физиологии и метаболизма медицинского факультета. — Удивительно, но мы показали, что этот запас жира не ухудшает ситуацию, а позволяет восстановить секрецию инсулина почти до нормального уровня"При более углубленном анализе ученые выяснили, что капли жира в клетках — это не статические резервуары, а места реализации динамического цикла накопления и мобилизации жиров. Высвобождающиеся на определенных этапах этого цикла молекулы жира помогают бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара, что позволяет последним осуществлять почти нормальную секрецию инсулина. Чтобы избежать развития диабета, важно этот цикл поддерживать, например, с помощью регулярной физической активности, отмечают ученые.

https://ria.ru/20220110/maslo-1767210437.html

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питание, диета, швейцария, здоровье, диабет, биология