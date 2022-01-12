Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220112/zhiry-1767353022.html
Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете
Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете - РИА Новости, 12.01.2022
Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете
Швейцарские ученые установили, что при определенных условиях жиры помогают бета-клеткам поджелудочной железы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:00
2022-01-12T11:35
наука
питание
диета
швейцария
здоровье
диабет
биология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7369105c482a2efb88c8f85a4c6e25cf.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Швейцарские ученые установили, что при определенных условиях жиры помогают бета-клеткам поджелудочной железы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем самым замедляя развитие диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia.По статистике от диабета второго типа страдает каждый десятый человек в мире. Основные факторы этого серьезного заболевания — малоподвижный образ жизни и высококалорийная пища — ухудшают функционирование клеток поджелудочной железы и снижают эффективность регуляции уровня сахара в крови.Диабет второго типа возникает в результате дисфункции бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за секрецию инсулина. Это нарушает регуляцию уровня сахара в крови и может привести к серьезным осложнениям со стороны сердца, глаз и почек.В 1970-х годах появилась концепция липотоксичности, утверждающая, что воздействие жира на бета-клетки вызывает их разрушение. Поэтому диетологи часто рекомендуют пациентам с диабетом второго типа свести к минимуму жирную пищу. Однако результаты недавнего исследования ученых из Женевского университета показали, что инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы меньше страдают от избытка сахара, если перед этим они подвергались воздействию жира."Чтобы ответить на этот ключевой вопрос (о вреде жиров — ред.), мы изучили, как бета-клетки человека и мыши адаптируются к избытку сахара и жира", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма Пьера Махлера (Pierre Maechler).Чтобы отличить действие жира от действия сахара, ученые подвергли бета-клетки воздействию избытка сахара, жира, а затем их комбинации. Впервые была подтверждена токсичность сахара. Авторы продемонстрировали, что бета-клетки, подвергшиеся воздействию высокого уровня сахара, действительно, выделяют гораздо меньше инсулина, чем обычно. А жиры, наоборот, позволяли бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара."Когда клетки подвергаются воздействию как слишком большого количества сахара, так и слишком большого количества жира, они накапливают жир в виде капель в ожидании менее благополучных времен, — объясняет первый автор статьи Люси Оберхаузер (Lucie Oberhauser), научный сотрудник кафедры клеточной физиологии и метаболизма медицинского факультета. — Удивительно, но мы показали, что этот запас жира не ухудшает ситуацию, а позволяет восстановить секрецию инсулина почти до нормального уровня"При более углубленном анализе ученые выяснили, что капли жира в клетках — это не статические резервуары, а места реализации динамического цикла накопления и мобилизации жиров. Высвобождающиеся на определенных этапах этого цикла молекулы жира помогают бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара, что позволяет последним осуществлять почти нормальную секрецию инсулина. Чтобы избежать развития диабета, важно этот цикл поддерживать, например, с помощью регулярной физической активности, отмечают ученые.
https://ria.ru/20220110/maslo-1767210437.html
https://ria.ru/20220104/sakhar-1766060087.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_804cae234ca7bdfad6b6758c8ccf705b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
питание, диета, швейцария, здоровье, диабет, биология
08:00 12.01.2022 (обновлено: 11:35 12.01.2022)
 
Обнаружена неожиданная польза жиров при диабете

Ученые выяснили, что жиры помогают поджелудочной железе адаптироваться к избытку сахара

© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Pixabay / Steve Buissinne
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Швейцарские ученые установили, что при определенных условиях жиры помогают бета-клеткам поджелудочной железы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем самым замедляя развитие диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia.
По статистике от диабета второго типа страдает каждый десятый человек в мире. Основные факторы этого серьезного заболевания — малоподвижный образ жизни и высококалорийная пища — ухудшают функционирование клеток поджелудочной железы и снижают эффективность регуляции уровня сахара в крови.
Диабет второго типа возникает в результате дисфункции бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за секрецию инсулина. Это нарушает регуляцию уровня сахара в крови и может привести к серьезным осложнениям со стороны сердца, глаз и почек.
В 1970-х годах появилась концепция липотоксичности, утверждающая, что воздействие жира на бета-клетки вызывает их разрушение. Поэтому диетологи часто рекомендуют пациентам с диабетом второго типа свести к минимуму жирную пищу. Однако результаты недавнего исследования ученых из Женевского университета показали, что инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы меньше страдают от избытка сахара, если перед этим они подвергались воздействию жира.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 22:00Наука
Ученые назвали продукт, защищающий от многих болезней
"Чтобы ответить на этот ключевой вопрос (о вреде жиров — ред.), мы изучили, как бета-клетки человека и мыши адаптируются к избытку сахара и жира", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма Пьера Махлера (Pierre Maechler).
Чтобы отличить действие жира от действия сахара, ученые подвергли бета-клетки воздействию избытка сахара, жира, а затем их комбинации. Впервые была подтверждена токсичность сахара. Авторы продемонстрировали, что бета-клетки, подвергшиеся воздействию высокого уровня сахара, действительно, выделяют гораздо меньше инсулина, чем обычно. А жиры, наоборот, позволяли бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара.
"Когда клетки подвергаются воздействию как слишком большого количества сахара, так и слишком большого количества жира, они накапливают жир в виде капель в ожидании менее благополучных времен, — объясняет первый автор статьи Люси Оберхаузер (Lucie Oberhauser), научный сотрудник кафедры клеточной физиологии и метаболизма медицинского факультета. — Удивительно, но мы показали, что этот запас жира не ухудшает ситуацию, а позволяет восстановить секрецию инсулина почти до нормального уровня"
При более углубленном анализе ученые выяснили, что капли жира в клетках — это не статические резервуары, а места реализации динамического цикла накопления и мобилизации жиров. Высвобождающиеся на определенных этапах этого цикла молекулы жира помогают бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара, что позволяет последним осуществлять почти нормальную секрецию инсулина. Чтобы избежать развития диабета, важно этот цикл поддерживать, например, с помощью регулярной физической активности, отмечают ученые.
Инсулин и FGF1 регулируют уровень сахара в крови независимыми путями
4 января, 19:00Наука
Ученые нашли новый способ регулирования уровня сахара в крови
 
НаукаПитаниедиетаШвейцарияЗдоровьеДиабетбиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"