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У берегов Камчатки произошло второе за сутки землетрясение
У берегов Камчатки произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 12.01.2022
У берегов Камчатки произошло второе за сутки землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду днем у восточного побережья Камчатки, следует из данных сайта Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T04:20
2022-01-12T04:20
2022-01-12T11:06
происшествия
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду днем у восточного побережья Камчатки, следует из данных сайта Камчатского филиала Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 12.37 местного времени (3.37 мск) в акватории Тихого океана в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.До этого землетрясение произошло во вторник в 15.34 местного времени (6.34 мск).
https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767259015.html
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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан, россия, новости - туризм
04:20 12.01.2022 (обновлено: 11:06 12.01.2022)
У берегов Камчатки произошло второе за сутки землетрясение
В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7