https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767573768.html
Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского
Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022
Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского
Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского в Доминикане, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщили РИА Новости в российском посольстве в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:35
2022-01-12T21:35
2022-01-12T22:25
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МЕХИКО, 12 янв — РИА Новости. Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского в Доминикане, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Венесуэле."Окончательного медицинского заключения пока нет", — уточнила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.Она добавила, что местные врачи пытались реанимировать журналиста.Накануне стало известно, что Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане, ему было 46 лет. Первоначально СМИ сообщали, что причиной смерти мог стать инсульт.С 1997 по 1999 год журналист вел информационные программы на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года Зеленский работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Он был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия — Культура".
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доминикана, вгтрк, михаил зеленский, новости культуры, россия
21:35 12.01.2022 (обновлено: 22:25 12.01.2022)
Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского
Посольство назвало предварительной причиной смерти журналиста Зеленского остановку сердца
МЕХИКО, 12 янв — РИА Новости.
Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского
в Доминикане
, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Венесуэле
.
"Окончательного медицинского заключения пока нет", — уточнила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.
Она добавила, что местные врачи пытались реанимировать журналиста.
"Точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса", — заключила Иванова.
Накануне стало известно, что Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане, ему было 46 лет. Первоначально СМИ сообщали, что причиной смерти мог стать инсульт.
С 1997 по 1999 год журналист вел информационные программы на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года Зеленский работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Он был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия — Культура".