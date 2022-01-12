https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767487781.html
Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком
Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком - РИА Новости, 12.01.2022
Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком
Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев заявил РИА Новости, что журналиста ВГТРК Михаила Зеленского считали своим человеком в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:35
2022-01-12T13:35
2022-01-12T13:35
культура
доминикана
вгтрк
большой театр
михаил зеленский
новости культуры
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев заявил РИА Новости, что журналиста ВГТРК Михаила Зеленского считали своим человеком в Большом театре, он назвал его светлым и ярким человеком."Прежде всего я бы хотел выразить искренние соболезнования родным и близким Михаила Зеленского. Сложно говорить, когда случается такая чудовищная трагедия. Михаила Зеленского связывала большая дружба с артистами Большого театра и вообще с Большим театром. Очень много было сделано интереснейших выпусков на телевидении в различных передачах и интервью, в новостях. Он считался своим человеком в театре. Это как-то очень неправильно, когда столикие светлые и яркие люди так рано уходят", - сказал Сохиев.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Как сообщила входящая в ВГТРК радиостанция "Вести ФМ", по предварительным данным, причина смерти журналиста - инсульт.
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доминикана, вгтрк, большой театр, михаил зеленский, новости культуры
Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком
Музыкальный руководитель ГАБТа назвал журналиста Зеленского светлым и ярким человеком
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев заявил РИА Новости, что журналиста ВГТРК Михаила Зеленского считали своим человеком в Большом театре, он назвал его светлым и ярким человеком.
"Прежде всего я бы хотел выразить искренние соболезнования родным и близким Михаила Зеленского. Сложно говорить, когда случается такая чудовищная трагедия. Михаила Зеленского связывала большая дружба с артистами Большого театра и вообще с Большим театром. Очень много было сделано интереснейших выпусков на телевидении в различных передачах и интервью, в новостях. Он считался своим человеком в театре. Это как-то очень неправильно, когда столикие светлые и яркие люди так рано уходят", - сказал Сохиев.
С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Как сообщила входящая в ВГТРК радиостанция "Вести ФМ", по предварительным данным, причина смерти журналиста - инсульт.