https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767487781.html

Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком

Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком - РИА Новости, 12.01.2022

Музыкальный руководитель ГАБТа назвал Зеленского светлым и ярким человеком

Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев заявил РИА Новости, что журналиста ВГТРК Михаила Зеленского считали своим человеком в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:35

2022-01-12T13:35

2022-01-12T13:35

культура

доминикана

вгтрк

большой театр

михаил зеленский

новости культуры

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев заявил РИА Новости, что журналиста ВГТРК Михаила Зеленского считали своим человеком в Большом театре, он назвал его светлым и ярким человеком."Прежде всего я бы хотел выразить искренние соболезнования родным и близким Михаила Зеленского. Сложно говорить, когда случается такая чудовищная трагедия. Михаила Зеленского связывала большая дружба с артистами Большого театра и вообще с Большим театром. Очень много было сделано интереснейших выпусков на телевидении в различных передачах и интервью, в новостях. Он считался своим человеком в театре. Это как-то очень неправильно, когда столикие светлые и яркие люди так рано уходят", - сказал Сохиев.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Как сообщила входящая в ВГТРК радиостанция "Вести ФМ", по предварительным данным, причина смерти журналиста - инсульт.

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767469979.html

доминикана

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доминикана, вгтрк, большой театр, михаил зеленский, новости культуры