https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767470491.html
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким журналиста и телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, сообщает официальный сайт мэра столицы. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:06
2022-01-12T12:06
2022-01-12T12:06
общество
доминикана
москва
сергей собянин
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михаил зеленский
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умер телеведущий михаил зеленский
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким журналиста и телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, сообщает официальный сайт мэра столицы.Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Как сообщила входящая в ВГТРК радиостанция "Вести ФМ", по предварительным данным, причина смерти журналиста - инсульт."Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык. Михаил Зеленский любил Москву, а его авторская передача "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии телезрителей столицы", - приводит сайт слова Собянина.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html
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общество, доминикана, москва, сергей собянин, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского
Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования из-за смерти журналиста Михаила Зеленского