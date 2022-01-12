https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767460059.html

Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского

Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022

Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Михаила Зеленского

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что новость о смерти журналиста ВГТРК Михаила Зеленского шокировала журналистское... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:21

2022-01-12T11:21

2022-01-12T11:21

общество

доминикана

союз журналистов россии

вгтрк

михаил зеленский

россия

умер телеведущий михаил зеленский

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что новость о смерти журналиста ВГТРК Михаила Зеленского шокировала журналистское сообщество.Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет."Ужасная новость пришла сегодня утром: скончался наш коллега Михаил Зеленский на 47-м году жизни, мы вместе с Михаилом работали на ВГТРК, он вел прямые эфиры на "России 24", вел программу - очень интересную, творческую, авторскую программу "Вести Москва". У него было много новых планов, насколько я знаю, к сожалению, он не смог их осуществить. От имени Союза журналистов России хотел бы выразить самые глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Михаила", - сказал Соловьев.По словам главы СЖР, сегодня целый день он с коллегами созванивается и переписывается, по его словам, "эта новость нас шокировала", светлая память."Есть данные, что ему стало плохо. Он был на отдыхе в Доминикане вместе с супругой, ему стало плохо, его привезли в местную больницу, но спасти его врачи не смогли. Судя по всему, это был инсульт, это пока предварительные данные, подробности о том, как будут вывозить (из Доминиканы - ред.) и когда будут похороны, у нас нет", - сказал Соловьев. Об инсульте как предварительной причине смерти сообщала и входящая в ВГТРК радиостанция "Вести ФМ".С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767446523.html

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общество, доминикана, союз журналистов россии, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский