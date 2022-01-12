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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767446523.html
Киселев назвал Михаила Зеленского безумно талантливым человеком
Киселев назвал Михаила Зеленского безумно талантливым человеком - РИА Новости, 12.01.2022
Киселев назвал Михаила Зеленского безумно талантливым человеком
Журналист Михаил Зеленский был безумно талантливым человеком, заражавшим своим оптимизмом и доброжелательностью, он был очень обходительным с коллегами, без... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:16
2022-01-12T13:13
культура
общество
дмитрий киселев
вгтрк
михаил зеленский
умер телеведущий михаил зеленский
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Журналист Михаил Зеленский был безумно талантливым человеком, заражавшим своим оптимизмом и доброжелательностью, он был очень обходительным с коллегами, без единой нотки "звездности", сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1", многолетний коллега Зеленского по ВГТРК Дмитрий Киселев.Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.Зеленский проработал в ВГТРК с 1999 года, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
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Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о ведущем Михаиле Зеленском
Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о ведущем Михаиле Зеленском
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общество, дмитрий киселев, вгтрк, михаил зеленский, умер телеведущий михаил зеленский
10:16 12.01.2022 (обновлено: 13:13 12.01.2022)
 
Киселев назвал Михаила Зеленского безумно талантливым человеком

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев: Зеленский был безумно талантливым человеком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Журналист Михаил Зеленский был безумно талантливым человеком, заражавшим своим оптимизмом и доброжелательностью, он был очень обходительным с коллегами, без единой нотки "звездности", сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1", многолетний коллега Зеленского по ВГТРК Дмитрий Киселев.
Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.
"Это был человек, заражавший своим оптимизмом и доброжелательностью. Безумно талантливый, с четырьмя высшими образованиями и великолепным русским языком. Он был примером того, как нужно строить работу – всегда был очень обходительным с коллегами, ни единой нотки звездности не было у него. И так безвременно ушел. Светлая память", - сказал Киселев РИА Новости.
Зеленский проработал в ВГТРК с 1999 года, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".
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КультураОбществоДмитрий КиселевВГТРКМихаил ЗеленскийУмер телеведущий Михаил Зеленский
 
 
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